111 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

حسابات المزارعين

وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع مبلغ 111,816,546 ريالاً في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، وذلك لكمية 61,916 طناً، لـ 163 مزارعاً، تتضمن 14 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,053,709,093 ريالاً، وذلك لكمية 598.851 طناً، لـ 1896 مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 857,766 طناً، لـ 2798 مزارعاً.