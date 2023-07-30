Icon

موعد مباراة الأهلي والداخلية بكأس مصر Icon صيف الباحة أجمل بـ 3 آلاف فعالية وأول معرض عطور Icon 111 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي Icon إحباط تهريب 20 كجم قات مخدر بجازان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى توليه الحكم Icon وزير الدفاع يقدم التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان Icon شركة النهدي الطبية تعلن عن وظائف في جميع المناطق Icon 9 مشاريع لتصريف سيول مكة بـ 271 مليون ريال Icon صفقة بـ 2.6 مليار دولار تعزز مكانة السعودية عالميًا في صناعة التعدين Icon أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات حرارة الطقس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية

111 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
111 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

حسابات المزارعين

وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع مبلغ 111,816,546 ريالاً في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، وذلك لكمية 61,916 طناً، لـ 163 مزارعاً، تتضمن 14 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,053,709,093 ريالاً، وذلك لكمية 598.851 طناً، لـ 1896 مزارعاً.

قد يهمّك أيضاً
لغز المقابر الجماعية لجنود فاغنر في سيبيريا

لغز المقابر الجماعية لجنود فاغنر في سيبيريا

وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 857,766 طناً، لـ 2798 مزارعاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم