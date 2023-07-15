116 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (116) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى وظائف (إدارية، صحية، هندسية، فنية) للرجال والنساء على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– طبيب استشاري

– كاتب وحدة

– مراقب مخزون

– أخصائي إدارة المخاطر

– محلل بيانات

– فني تمريض

– طبيب استشاري نفسي

– طبيب استشاري جراحة عظام

– طبيب استشاري أشعة

– أخصائي إدارة مخاطر

– طبيب نائب أطفال

– مهندس برمجيات أول

– فني تمريض

– طبيب استشاري جلدية

– طبيب استشاري عيون

– فني رعاية مرضى

– مصور أشعة قسطرة قلب

– ممرض عام

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– جدة

– الشرقية

– القصيم

– الخرج

– الجبيل

جهات العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا