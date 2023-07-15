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116 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
116 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (116) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى وظائف (إدارية، صحية، هندسية، فنية) للرجال والنساء على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– طبيب استشاري
– كاتب وحدة
– مراقب مخزون
– أخصائي إدارة المخاطر
– محلل بيانات
– فني تمريض
– طبيب استشاري نفسي
– طبيب استشاري جراحة عظام
– طبيب استشاري أشعة
– أخصائي إدارة مخاطر
– طبيب نائب أطفال
– مهندس برمجيات أول
– فني تمريض
– طبيب استشاري جلدية
– طبيب استشاري عيون
– فني رعاية مرضى
– مصور أشعة قسطرة قلب
– ممرض عام

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– جدة
– الشرقية
– القصيم
– الخرج
– الجبيل

جهات العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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