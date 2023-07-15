116 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

واشنطن: لن نتفاجأ إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (116) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى وظائف (إدارية، صحية، هندسية، فنية) للرجال والنساء على النحو التالي:
– طبيب استشاري
– كاتب وحدة
– مراقب مخزون
– أخصائي إدارة المخاطر
– محلل بيانات
– فني تمريض
– طبيب استشاري نفسي
– طبيب استشاري جراحة عظام
– طبيب استشاري أشعة
– أخصائي إدارة مخاطر
– طبيب نائب أطفال
– مهندس برمجيات أول
– فني تمريض
– طبيب استشاري جلدية
– طبيب استشاري عيون
– فني رعاية مرضى
– مصور أشعة قسطرة قلب
– ممرض عام
– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– جدة
– الشرقية
– القصيم
– الخرج
– الجبيل
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا