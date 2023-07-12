12 وظيفة شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان للدراسات ، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول نظم اتصالات.

– مهندس اتصالات التصميم الموجي.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس مراقبة الطيران.

– مهندس نظم وبرمجيات.

– مهندس إلكترونيات.

– مهندس بصريات كهربائية.

– مهندس تحكم.

– مهندس كيميائي (عدد وظيفتين).

– مهندس طيران (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)