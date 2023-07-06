1200 هزة أرضية تضرب أيسلندا خلال يومين

تمكنت أجهزة متابعة الزلازل في أيسلندا من رصد 1200 هزة أرضية خلال يومين، في شبه جزيرة “ريكيانيس” ما ينذر بثورة كبيرة لبركان “فاجرادالسفيال”، الذي تشير التقارير إلى وجود علامات على حدوث ارتفاع في الحمم البركانية تحت سطحه.

1200 هزة أرضية

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فقد تم رصد جميع الزلازل في شبه الجزيرة منذ الساعة 10 مساء يوم 4 يوليو، حيث من المقرر أن يجتمع علماء من مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي وجامعة أيسلندا مع إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ لمناقشة وضع الزلزال.

وذكرت خبيرة المخاطر الطبيعية اليزابيت بالمادوتير، في مقابلة مع صحيفة “فيسير” في أيسلندا، أن الوضع قيد المراقبة عن كثب، مضيفة أنها لم تشهد أي اضطرابات في الفترة السابقة في “فاجرادالسفيال”، وأن الخبراء يراقبون بشكل أساسي الآن ما إذا كانت الزلازل تقترب من السطح.

وعلى الرغم من المخاوف من حدوث ثوران بركاني في الأيام المقبلة، فإنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث ثوران وشيك على الرغم من وقوع هذه الزلازل على شبه الجزيرة والتي وصلت قوة ثمانية منها إلى أكثر من ثلاث درجات، فيما يُعتقد أن أقواها كانت ما بين 3.6 و3.7 درجات درجة.