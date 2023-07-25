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تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة والترحيل

12029 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال ذي الحجة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
12029 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال ذي الحجة
المواطن - واس

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 12029 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة 1444هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

تنبيه من الجوازات

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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الإبلاغ

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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