13 بطولة تُزين مشوار فابريغاس

أنهى نجم آرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق، الإسباني سيسك فابريغاس مسيرته مع كرة القدم التي استمرت لمدة 20 عامًا، وأعلن اعتزاله رسميًا.

اعتزال فابريغاس

وأعلن فابريغاس بالأمس، عن اعتزاله لعب كرة القدم، وقال: “حان الوقت الحزين للغاية الذي سأعلق فيه حذائي.. أقدر كل شيء منذ أيامي الأولى مع برشلونة وفتراتي في أرسنال وبرشلونة مجددا وتشلسي وموناكو وكومو”.

وتابع صاحب الـ36 عامًا، عبر حسابه على “تويتر”: “بدءا من رفع كأس العالم وبطولة أوروبا مرورًا بالفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وأغلب الألقاب الأوروبية.. كانت رحلة لن أنساها”.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وبدأ فابريغاس مشواره في ناشئي نادي برشلونة، قبل أن ينتقل إلى صفوف آرسنال في عام 2003، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم، وهو يبلغ 16 عامًا، وبات واحدًا من أفضل صناع اللعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي.

ولعب النجم الإسباني، 8 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2005، قبل أن يعود إلى برشلونة في 2005، واستمر في صفوفه لمدة 3 سنوات، ونجح في التتويج بـ6 بطولات.

وانضم فابريغاس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، وتألقه معه، حيث نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي، واختتم مسيرته مع كوم أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وتوج بـ3 بطولات مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وهي؛ كأس الأمم الأوروبية مرتين، وكأس العالم 2010، وكان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها أندريس إنيستا هدف التتويج في شباك هولندا.