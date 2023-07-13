Icon

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى Icon معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 Icon اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان Icon ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة Icon ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله Icon إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا Icon وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل Icon 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة Icon الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكبر تسوية في تاريخ الولايات المتحدة

13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافقت مدينة نيويورك الأمريكية على دفع 13 مليون دولار لأكثر من 1000 من سكان المدينة الذين اعتقلوا في مظاهرات اندلعت احتجاجًا على مقتل جورج فلويد في صيف 2020.

ويمثل المبلغ أكبر تسوية تدفع لمتظاهرين في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب سجلات المحكمة التي تم تقديمها في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء، بحسب “وكالة الأنباء الألمانية”.

قد يهمّك أيضاً
الجوازات: فحص جواز السفر السابق بعد تجديده حضوريًا

الجوازات: فحص جواز السفر السابق بعد تجديده حضوريًا

الأمواج تجرف أسطوانة عملاقة لشواطئ أستراليا والسلطات تحذر منها

الأمواج تجرف أسطوانة عملاقة لشواطئ أستراليا والسلطات تحذر منها

شروط التسوية

ومن المقرر أن يحصل نحو 1380 شخصًا اعتقلوا خلال المظاهرات التي حملت شعار “حياة السود مهمة” بين 28 مايو و4 يونيو في 18 ضاحية بمنهاتن وبروكلين، على 9950 دولارًا إلى جانب أتعاب المحامين، بموجب شروط التسوية التي اقترحتها محكمة مانهاتن الاتحادية مع مدينة نيويورك، فيما ينتظر أن يقر قاضي المقاطعة كولين ماكماهون التسوية، كما يتوقع أن تكون أتعاب المحامين بالملايين.

احتجاجات لمقتل فلويد

وانضم سكان نيويورك إلى الملايين في مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد عقب مقتل جورج فلويد على يد رجل الشرطة الأبيض السابق، ديريك شوفين، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث استمرت المظاهرات لأسابيع بأعداد قياسية احتجاجًا على وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة.

واتهمت القضية التي جرى تحريكها في أوائل 2021 من جانب محامين في فرع نيويورك سيتي من نقابة المحامين الوطنية، شرطة نيويورك بانتهاك حقوق المتظاهرين المدنية والدستورية بأشكال مختلفة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا
العالم

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس...

العالم
ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس
آخر الاخبار

ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

آخر الاخبار
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر...

السعودية اليوم
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
العالم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات...

العالم
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
السعودية اليوم

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة...

السعودية اليوم
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس
الرياضة

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

الرياضة