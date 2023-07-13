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13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات، وشركة الامتياز للتقنية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني معدات (عدد وظيفتين).

– مهندس شبكات.

– فني الدائرة التلفزيونية المغلقة (عدد وظيفتين).

– فني تقنية معلومات (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

– مهندس شراء وتوريد مواد وقطع غيار.

– أخصائي اختبار اختراقات (للجنسين).

– أخصائي إدارة مشاريع (للجنسين).

– منسق إدارة المشاريع (للجنسين).

– كاتب مستندات ومكتبة تقنية المعلومات (للجنسين).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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