13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف، وعدد من المصانع التابع لها.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول سلامة.
– مدير هندسة وتصاميم المصانع.
– مهندس معالجة المعادن.
– مهندس كهربائي.
– مشرف مستودع.
– مشغل أول الآلات.
– مشرف منجم.
– مشغل أول معدات.
– مشغل عمليات التعدين.
– مشرف كاشف/ الصيانة.
– أخصائي صيانة معدات.
– فني صيانة.
– مشغل رئيسي عمليات الفوسفات.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)