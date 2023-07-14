14 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد الطبي

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب استشاري طب طوارئ.
– كاتب وحدة (عدد 3 وظائف).
– مراقب مخزون.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– طبيب نائب أمراض النساء والتوليد (عدد وظيفتين).
– مشغل رئيسي/ محطة توليد الكهرباء.
– مصور فوتوغرافي.
– مصمم جرافيك.
– ميكانيكي التبريد والتكييف.
– محلل بيانات.
– استشاري تخدير القلب.
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)