1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز

عامًا تلو آخر تسطّر المملكة العربية السعودية إنجازات في شتى المجالات على المستويات كافة، أضحت واقعًا معاشًا مشاهدًا، تبلورت في النمو والازدهار والرخاء والتطورات الناتجة عن القرارات الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، ووفق رؤية طموحة تلامس عنان السماء، وتقود الوطن إلى مصاف الدول العالمية، ما حدا بالمملكة أن تكون محط أنظار العالم.

استكمال الإصلاحات

وسخرت القيادة الرشيدة – أيدها الله – في هذا العام الذي يفصلنا عن توديعه سويعات، كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، من خلال استكمالها الإصلاحات، وفتح آفاق من الفرص أمام القوى البشرية المميزة في المملكة، وتمكينهم لتحقيق تطلعاتهم، وواصلت العمل الدؤوب على برنامج جودة الحياة والذي وضعته رؤية المملكة 2030؛ لتحسين جودة حياة المواطن والمقيم وزيادة تفاعله مع مجتمعه، حيث استحدثت خيارات أكثر حيوية عززت من أنماط الحياة الإيجابية.

وأثبتت المملكة مكانة ثقلها السياسي خلال استضافتها قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة)، بالإضافة إلى قيام العديد من رؤساء الدول بزيارة المملكة.

السعودية صانعة سلام

وأضحت المملكة صانعة سلام يشار إليها بالبنان في كل محفل، حيث تمكنت ومن خلال علاقاتها الدولية المميزة مع جميع الأطراف من اتخاذ قرارات وتقديم مبادرات أسهمت في اتخاذ خطوات كبيرة لمحاربة الإرهاب ودحضه، ونشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وعملت المملكة على جذب كبار المستثمرين، بناءً على متانة قاعدتها الاقتصادية، حيث إنها ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً، وعضو فاعل في “مجموعة العشرين”، كما حرصت على تحسين البيئة الاستثمارية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين، وقدمت عدداً من المبادرات الاستثمارية العملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسات والشركات الرائدة.

واستشعاراً لدورها الإنساني تجاه العالم، واستلهاماً من رسالتها في المحافظة على كرامة الإنسان؛ انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، سخرت المملكة اهتماماً بالغاً في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، ومد يد العون وتقديم الدعم والعطاء والمساندة للأفراد والدول الشقيقية والصديقة، من خلال مؤسساتها الإغاثية، ومنصاتها الخيرية.

وحققت المملكة الريادة في حماية البيئة من خلال طرحها مبادرات محلية ودولية تعتمد على الطاقة النظيفة وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، واللتان تؤكدان التزام المملكة العربية السعودية بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية “الأرض” من خلال وضع خطة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.

وفي الجانب العلمي فقد حققت المملكة هذا العام إنجازاً علمياً عظيماً تمثل في إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، لإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي أبحاث ستسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية، كما حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، 23 جائزة كبرى و27 جائزة كبرى وخاصة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” في إنجاز غير مسبوق.



وحققت الخدمات الصحية في المملكة خلال العام نقلة نوعية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية، حيث يهدف البرنامج الصحي في رؤية المملكة 2030 إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع.

وفي الجانب الرياضي فقد تميزت المملكة هذا العام باتخاذ قرارات أحدثت تغييراً جذرياً في القطاع الرياضي، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.



وتحقيقاً لما ورد في أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التدريب المستمر للكوادر الرياضية، فقد استقطبت هذا العام نجوماً عالميين في كرة القدم إلى الأندية السعودية.

اهتمام العالم بالسعودية

ويتضح في هذا التقرير كيف تمحور اهتمام العالم بالمملكة العربية السعودية، سياسياً، واقتصادياً، وإنسانياً، وتعليمياً، وصحياً، ورياضياً، وعسكرياً، وكيف أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لم تأل جهدًا في خدمة المواطن والمقيم، إضافة إلى تقديم العديد من المساهمات والمبادرات التي تعود بالخير والسلام على الإنسانية جمعاء.

وتوجز “واس” في هذا التقرير بالتسلسل الزمني أبرز أحداث المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1444هـ:

أحداث شهر (1) محرم 1444هـ:

1 محرم:

– الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستبدل كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

– فوزَ القعود “لاضي” للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة بأجزاءٍ من الثانيةِ في مهرجان وليِّ العهدِ للهجن 2022.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشّن معرض الهجرة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران.

3 محرم:

– أرامكو السعودية تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفوين.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ يعقد في العاصمة المغربية الرباط جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة.

4 محرم:

– وزارة الخارجية تعلن عن ترحيب المملكة بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ يعقد في العاصمة المغربية الرباط جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية رشيد الطالبي العلمي ويوقعان مذكرة تفاهم بين المجلسين.

5 محرم:

– وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لشهرين إضافيين والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

– مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون) تطلق برنامجين لدعم المبتكرين السعوديين وأصحاب الأفكار الرائدة.

6 محرم:

– المملكة تعرب عن قلقها إزاء تقارير الوكالة للطاقة الذرية عن عدم التزام وشفافية إيران بأعمال التحقق في إطار اتفاق الضمانات الشاملة.

– أرامكو السعودية وسابك للمغذيات الزراعية تحصلان على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.

7 محرم:

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي تهدف إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر العربية.

8 محرم:

– المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة يحقق المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص المقامة بمدينة ديترويت الأمريكية بفوزه على رومانيا بنتيجة 3-1.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

9 محرم:

– المديرية العامة للجوازات تبدأ بتنفيذ إجراءات تمديد “هوية زائر” للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة لمدة “6” أشهر.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يتوج المنتخب السعودي الشاب في كرة القدم بكأس العرب تحت 20 سنة التي احتضنتها مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط إثر تغلبه على نظيره المصري في المباراة النهائية بركلات الترجيح 5-3.

13 محرم:

– الشركة السعودية للكهرباء توقع اتفاقيات تمويل بقيمة 13.4 مليار ريال لدعم نموها على المدى الطويل وتمويل مشروع الربط الكهربائي مع مصر.

– البنك المركزي السعودي يطلق خدمة نقاط البيع بين المملكة ودولة قطر عبر الشبكة الخليجية الموحدة.

14 محرم

– رئاسة أمن الدولة تعلن عن تعقب أحد المطلوبين أمنياً وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف نتج عنه هلاكه وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظه جدة.

15 محرم:

– المملكة تحصد البرونزية في أولمبياد المعلوماتية الدولي بإندونيسيا.

17 محرم:

– انطلاق كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية ضمن فعاليات “موسم الجيمرز” بالرياض.

18 محرم:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يصدر أمراً ملكياً بترقية (624) عضواً على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله تشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بغسل الكعبة المشرفة.

– جامعة الملك سعود تحقق المركز الأول وفق تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2022 على مستوى المملكة والدول العربية والمركز 121 عالمياً.



19 محرم:

– رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف يصل إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى –صلى الله عليه وسلم –وعلى صاحبيه-رضوان الله عليهما.

– معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يلتقي السيامي العُماني صفا ومروة بعد 15 عاماً من عملية فصلهما.

20 محرم:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.

– توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية بمدينة جدة في عدد من المجالات الاستثمارية.

– المديرية العامة للجوازات تعلن عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر (كوفيد -19) خارج المملكة بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى.

21 محرم:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل في جدة زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم.

23 محرم:

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة يتوج الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة في لقاء “نزال البحر الأحمر” الذي أقيم في مدينة جدة.

24 محرم:

– وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعرب عن تعازيها وتضمانها مع الجمهورية التركية إزاء الحادثين المرورين اللذين وقعا في مدينتي غازي عنتاب وماردين وأديا إلى وفيات وإصابة العشرات.



– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في جمهورية السودان الشقيقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يوضح في حوار خاص لوكالة بلومبيرغ أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

25 محرم:

– انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله – تغادر الرياض إلى الخرطوم أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

– أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشن العقارية المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة 478 مليون ريال ليصبح المسمى الجديد “دوري روشن السعودي”.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد اعضائهم الرئيسية.

26 محرم:

– بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا عبر طائرتي إخلاء طبي وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله – يعلن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع “رؤى المدينة” في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

– وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة “هيا” لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.



27 محرم:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- يوجهه باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

– شركة التعدين العربية السعودية “معادن” توقع 4 اتفاقيات تعاون مع أكبر الشركات الهندية تهدف لزيادة الصادرات من الأسمدة الفوسفاتية والأمونيا إلى الهند.

أحداث شهر(2) صفر 1444هـ

1 صفر:

– شركة “وسط جدة” للتطوير، تبدأ بالأعمال الإنشائية لصناعة وجهة عالمية في “قلب جدة”.

2 صفر:

– معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يدشّن بمقر المركز في الرياض المرحلة الثانية لإغاثة الشعب الصومالي بقيمة تتجاوز 47 مليون ريال.

4 صفر:

– حدوث هزه أرضية في منطقة الباحة أكدتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعود إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر.

– المملكة تصنف خمسة أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

6 صفر:

– أرامكو السعودية تعلن عن شراكة مع بطولتي فورمولا 2 و3 لاستخدام الوقود منخفض الكربون بدءاً من العام 2023م.

7 صفر:

– فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة.

8 صفر:

– المملكة العربية السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 3 ملايين لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رينول-2 وزودياك) لدعم جهود ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتقنية النووية.

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” الهادفة إلى الإسهام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي.

10 صفر:

– وزارة الخارجية تعبر عن وقوف المملكة وتضامنها مع الصين إثر الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

11 صفر:

– صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل في قصر البحر معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشّن في مكتبه بقصر الحكم مشروعات بلدية محافظات ومراكز المنطقة بـ527 مليون ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحولية.

12 صفر:

– برنامج سكني يسلم 324 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع شمس الديار بالرياض.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يبعث برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



– الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

13 صفر:

– وزارة الثقافة تحتفي بالفائزين في مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية “في حي جاكس بالدرعية.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية.

– وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر من الحكومة الشرعية اليمنية بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.

14 صفر:

-فريق الهلال يحقق لقب كأس لوسيل لكرة القدم بعد فوزه على الزمالك المصري (4-1) بضربات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما على إستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يبعث برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

– الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

– أعلن مشروع (آمالا) تحقيقه تقدماً ضمن أعماله التطويرية والإنشائية وذلك بتوقيعه لأكثر من 300 عقد بقيمة إجمالية تزيد عن 6.62 مليارات ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 13 لجامعة رياض العلم.

15 صفر:

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله-وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي العراقي (عمر وعلي) برفقة والديهما قادمين من الجمهورية العراقية.

– انطلاق مسيرة الشعلة الخاصة بالنسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية 2022، والتي جابت المملكة قاطعة أكثر من 3500 كم للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية.

16 صفر:

– النيابة العامة: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاماً لتنظيم عصابي بتهمة غسيل الأموال.

– انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رسمياً للجنة الاستشارية الحكومية GAC التابعة لمنظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN والهادفة إلى تقديم التوصيات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت DNS من قبل الحكومات.

– معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف يعلن عن متابعة تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب في المملكة مع مستثمرين محليين ودوليين تضمنت 3 مشاريع بقيمة تقارب 35 مليار ريال وبطاقة إنتاجية اجمالية تبلغ 6.2 ملايين طن.

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

– انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية” بحضور أكثر من 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة يمثلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء كبرى الشركات التقنية في العالم وذلك بمقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

17 صفر:

-سمو الشيخ أحمد بن نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يصل إلى جدة.

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- دشّن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة سمو الشيخ أحمد بن نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.



18 صفر:

-وزارة المالية توقع اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية بقيمة بلغت 25 مليار ريال لتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية المجدولة للبدء بها في عامي 2023 و2024 بهدف تسريع دخول تلك المشروعات حيز التنفيذ.

19 صفر:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يطلق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول 2030.

– جرى اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وصاحب الجلالة الملك تشارلز بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

20 صفر:

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة يكرم 16 فائزاً بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

21 صفر:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

-وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

-نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 على ميدان الطائف التاريخي وتوج سموه الفائزين بالمراكز الأولى.

-المملكة العربية السعودية تقدم لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات اليوم دعماً مالياً بمبلغ مليون دولار أمريكي لخطة عمل وأنشطة وبرامج المكتب.



22 صفر:

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ يرأس وفد المملكة في الاجتماع 16 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخليج العربية.

-مجموعة MBC تدشّن مقرها الرئيس في العاصمة الرياض.

23 صفر:

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ يصل إلى العاصمة العُمانية مسقط ليرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع 16 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخليج العربية.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- يتلقى دعوة من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022م.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة في مراسم العزاء الرسمية في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن.

24 صفر:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة السيد رستم امرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.

25 صفر:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يرأس الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي.

26 صفر:

– صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه وتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

– صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

-وكالة الأنباء السعودية تفوز بثلاث جوائز عربية في الدورتين الخامسة والسادسة لجائزة التميز الإعلامي العربي.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وقدم فخامته شكره لسمو ولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى وقد أكد سمو ولي العهد –حفظه الله – استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة.

28 صفر:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقي في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي السيد بريت ماكغورك وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي السيد آموس هوكستين والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ.



– طيران ناس يفوز للمرة الخامسة بجائزة “سكاي تراكس” كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط.

– المنتخب السعودي يتعادل مع الإكوادور سلبياً ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل في قصر السلام بجدة متحدث الرئاسة التركية الدكتور إبراهيم كالن ومعالي وزير الخزانة والمالية التركي السيد نور الدين نباتي.

29 صفر:

-المملكة تعلن طرح خمسة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية تبلغ 3300 ميجاواط.

– معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يوقع مذكرة مساهمة المملكة ب 10 ملايين دولار لمعالجة خطر ناقلة النفط “صافر” مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن.

– صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على تعيين المهندس أحمد بن صالح الوسيدي نائباً لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

-جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة في زيارة للمملكة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-يستقبل في قصر السلام بجدة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل في قصر السلام بجدة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين الشقيقة.

30 صفر:

– عقد الاجتماع 18 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في مدينة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة يرعى مراسم رفع علم المملكة إلى لوحة الدول المساهمة في مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

– رئيسة وزراء بريطانيا السيدة ليزا تراس تشكر في اتصال هاتفي سمو ولي العهد لدوره في إطلاق أسرى بريطانيين.

أحداث شهر (3) ربيع أول 1444هـ

1 ربيع الأول:

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مراسم العزاء الرسمية في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

-صدور أمر ملكي بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء: استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

– صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

– صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع ومعالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديد.

2 ربيع الأول:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي في مقر وزارة الدفاع بجدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع وقيادات الوزارة.

-المملكة تحقق أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ انطلاقة قبل أكثر من 20 عاماً حيث حصلت على المرتبة 31 هذا العام 2022 مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020.

3 ربيع الأول:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية يعلن عن إستراتيجية المجموعة.

– معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 يفتتح أبوابه للجمهور تحت شعار “فصول الثقافة” بمشاركة ضيف الشرف لهذا العام جمهورية تونس الشقيقة.

– وكالة الطاقة الذرية تنتخب المملكة العربية السعودية عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2024.

– المملكة العربية السعودية تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي وتدخل قائمة TOP 10 في عدد من المؤشرات الفرعية.

4 ربيع الأول:

– وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام 2023 بنفقات تقدر بـ 1.114 مليار ريال وإيرادات بـ 1.123 مليار ريال.

-وزارة الثقافة تطلق مهرجان K-CON الكوري لأول مرة في المملكة وسط حضور جماهيري كبير في بوليفارد الرياض بمشاركة 120 فناناً وفنانة يمثلون 14 فرقة كورية.

5 ربيع الأول:

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشر للعام 2022.

-الهيئة العامة للترفيه تحقق رقما قياسياً جديداً في “غينيس” للأرقام القياسية من خلال مهرجان “أوتليت2022” للتسوق بوصفه أكبر “أوتلت” مؤقت في العالم بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع.

– انطلاق مهرجان “أوتلت 2022” للتسوق بالرياض.

– المملكة العربية السعودية تُنتخب لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” لفترة 2023-2024-2025 وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا.

7 ربيع الأول:

– المملكة العربية السعودية تفوز في انتخابات الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التي أجريت خلال الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله- يعلن عن إطلاق شركة داون تاون السعودية والتي تهدف لأنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.

– معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان يوقع في الرياض مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مذكرة تفاهم لأنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة.

8 ربيع الأول:

– مدينة تروجينا وجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بنسختها التاسعة 2029م كأول مدينة غرب قارة آسيا.

9 ربيع الأول:

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ يصل إلى عاصمة جمهورية إندونيسيا جاكرتا على رأس وفد مجلس الشورى للمشاركة في أعمال اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين.

– أحرز لاعب المنتخب السعودي للمصارعة نبيل هوساوي الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة للمصارعة الحرة وزن 100 كيلو جرام بعد فوزه على منافسه القيرقيزستاني بالتفوق الفني عدم التكافؤ بنتيجة 14-صفر.

10 ربيع الأول:

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إتمام طرح أول سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

– القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين تنطلق في جاكرتا بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ.

11 ربيع الأول:

– دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركة طيران “ناس” أولى رحلات المباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطار العُلا الدولي.

12 ربيع الأول:

– تتويج المهر Dolce More بطلاً للكأس الملكي السعودي في اليابان.

13 ربيع الأول:

– الهيئة العامة للموانئ توقع عقدين للتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال.

– المصارع السعودي نبيل هوساوي يتوج بذهبية بطولة العالم للأساتذة في المصارعة الرومانية لوزن 100 كجم بعد فوزه على منافسه النرويجي بالنقاط بنتيجة 4-3.

– معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل يفتتح ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود الجيبوتيين.

– الخطوط الجوية السعودية تحتفي بمرور 75 عاماً على تسيير أولى رحلاتها إلى مصر.

15 ربيع الأول:

– المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وذلك تفعيلاً للشراكة وفتح الأسواق التقنية بين المملكة وسلطنة عُمان الشقيقية.

– أرامكو السعودية تدشن مشروعاً مشتركا لتصنيع أجهزة الحفر داخل المملكة لأول مرة.

16 ربيع الأول:

– معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل يدشّن مصنع الأجهزة الطبية ويحضر توقيع عدد من الاتفاقيات بجناح شركة الدواء في ملتقى الصحة العالمي.

17 ربيع الأول

– مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يصرح بأن حكومة المملكة تعرب عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس وتؤكد أن مخرجات اجتماعات المجموعة يتم تبينها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 64 قاضياً بديوان المظالم.

18 ربيع الأول:

– السائق السعودي يزيد الراجحي يفوز برالي القصيم.

– فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا يصل جدة.

20 ربيع الأول:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 174 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

– وزارة الخارجية تطلق خدمة الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة لـ حاملي بطاقة مشجع “هيا “دون رسوم مالية.

– افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- عبر الاتصال المرئي أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

21 ربيع الأول:

– صدور بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

22 ربيع الأول:

– جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا يقلد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسام القوات المسلحة الماليزية الفخري “القائد الشجاع” من الدرجة الأولى وذلك في القصر الملكي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

– وزارة الدفاع تحقق المركز الأول في مسابقة “أفضل محارب سيبراني” على مستوى الشرق الأوسط التي نظمها الجيش الأمريكي.

– أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية –حفظه الله –الإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في التنوع الاقتصادي.

– افتتح معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2022 التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

23 ربيع الأول:

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم يفتتح ويدشن 21 مشروعاً صحياً بتكلفة نصف مليار ريال ويشهد توقيع عددٍ من الشراكات المجتمعية.

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقيات لتجمع القصيم الصحي لتنفيذ مشاريع صحية بتكلفة تصل الى أربعين مليون ريال وذلك بقاعة التأسيس بديوان إمارة القصيم.

– أمانة جدة تنفذ 5 مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة تجاوزت 288 مليون ريال.

24 ربيع الأول

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء –حفظه الله- يعلن انطلاق النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” يوم 7 نوفمبر و”مبادرة السعودية الخضراء” يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية يدشّن فعاليات موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية وذلك في حفل أقيم بحي طريف.

25 ربيع الأول 1444 هـ

– انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-بعلاج عدد من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو،

وصول طائرة تنقل 6 مصابين صوماليين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة يزور الهند ويلتقي عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال.

26 ربيع الأول 1444 هـ

– معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل شيخ يطلق فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة “رياض فايبز” بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من3200 طائرة درون وحفل غنائي عالمي.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لجولات لونجين العالمية في الدرعية.

27 ربيع الأول:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية –حفظه الله- يعلن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.

– سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري يسلم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني الشيك الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لميزانية الوكالة بقيمة 27 مليون دولار أمريكي لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة.

– صدور بيان عن الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة سمو ولي العهد برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر الا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف وقد وجه –حفظه الله –بإنابة سمو وزير الداخلية.

– الهيئة العامة للنقل توقع اتفاقيات دعم توطين أكثر من 13 ألف فرصة وظيفية لقائدي الحافلات ومركبات النقل العام.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في مكتبه بجدة لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022م المقرر إقامتها في قطر.

28 ربيع الأول:

– توج رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى ورئيس الاتحاد السعودي فاضل بن علي آل نمر فريق ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” 2022على صالة وزارة الرياضة بالدمام بمشاركة 12 نادياً.

– إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، والتي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة.

– ترأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ وفد المملكة في الاجتماع الدولي لمجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي.

– مجموعة STC تتلقى عرضاً من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في شركتها “توال” بتقييم يفوق 21 مليار ريال.

-دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف يصل إلى الرياض والوفد المرافق له للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بملكية 80% للصندوق و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة وتهدف الشركة لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري بالإضافة إلى شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

29 ربيع الأول:

-وصول فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والوفد المرافق إلى الرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.

-بدء أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية تمكين عالمي جديد” في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض.

– وصول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين والوفد المرافق له إلى الرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-يرأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

– معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يشهد توقيع 6 مذكرات تفاهم في اليوم الأول لمبادرة مستقبل الاستثمار.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يستقبل في الرياض دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وراء جمهورية باكستان الإسلامية.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- يصل إلى الرياض قادماً من جدة.

أحداث شهر (4) ربيع الآخر 1444هـ

01 ربيع الآخر:

– دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، يصل إلى جدة، لأداء مناسك العمرة.

-المملكة العربية السعودية تفوز بجائزة التميز البريدي لمعايير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي.

– مجموعة stc تضخ استثماراً بقيمة 300 مليون دولار في STV على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.

– أرامكو السعودية تعلن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار الذي يُعد أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم، وذلك خلال فعاليات النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار(FII).

– صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، يستقبل في قصر بيان، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد – حفظه الله -، يعلن عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس (5) شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.



-معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يشارك في أعمال الاجتماع الدولي بين مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي المنعقد في باندونج بجمهورية إندونيسيا.

– وزارة الداخلية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله – بالعفو وإطلاق سراح ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف، ويأتي ذلك استجابةً لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالعفو عنهم.

– الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية تأجيل الديون المستحقة على جمهورية كوت ديفوار.

02 ربيع الآخر:

– صدور أمرٍ ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمرٍ ملكي بإعفاء معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

– صدور أمرٍ ملكي بتعيين الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

03 ربيع الآخر:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يبعث برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الحادية عشرة.

– المملكة تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023.

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري، وذلك على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

5 ربيع الآخر:

– المنتخب السعودي للكاراتيه ينهي مشاركته في بطولة العالم الـ (12) للكاراتيه لفئة الناشئين والشباب والأولمبي في قونية بتركيا، بتحقيق 3 ميداليات ذهبية وفضيتين.

06 ربيع الآخر:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن 65 مشروعًا بلديًّا وخدميًّا لمنظومة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتكلفة تقترب من 678 مليون ريال سعودي.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشّن مبادرة “وطن الذوق”، التي تهدف لإيجاد بيئة مجتمعية تمتاز بالذوق في جميع التصرفات والتعاملات لجوانب الحياة.

– صدور موافقة معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إصدار 700 رخصة محاماة جديدة للمحاميات، ليبلغ إجمالي عددهن 2100 محامية يعملن في مختلف مناطق المملكة.

– معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر يدشّن، المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض.



07 ربيع الآخر:

– ارتفاع أرباح أرامكو 67% في 9 أشهر، والشركة تعلن صرف 70 مليار ريال على المساهمين.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، يرعى توقيع سبع اتفاقيات تعاون بين جامعة حائل وعددٍ من الجهات التعليمية والخدمية.

– صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء “المجلس الأعلى للفضاء” برئاسة سموِّ وليِّ العهد، وتغيير مسمى “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” إلى “هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية” وتوجيه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع بمشروع تنظيم لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية.

8 ربيع الآخر:

– نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يرأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

– النيابة العامة: السجن (65) سنة وغرامات تجاوزت (29) مليون ريال لمهربي منتج مدعوم بطريقة غير مشروعة.

– البنك المركزي السعودي يرفعُ معدلَ اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

9 ربيع الآخر:

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 80 متبرعًا ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، يعلن، إطلاق شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- يصدر أمراً ملكياً بترقية عددٍ من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مراتب السلك الوظيفي الخاص بهم.

– خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدِالعزيز آل سعود – حفظه الله- يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 161 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.



10 ربيع الآخر

– تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3,250,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.

12 ربيع الآخر:

– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تُوقع اتفاقية تعدين مياه الرجيع الملحي لتساهم في الناتج المحلي بـ 1.5 مليار ريال سنويًا في 2030.

– تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، انطلقت في مكة المكرمة، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين.

– معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل يفتتح، المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، وذلك في فندق كراون بلازا في المدينة الرقمية في الرياض.

13 ربيع الآخر:

– المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع يصرح بسقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف -15 إس) بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها الجوي.

– بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متوجهاً لجمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة.

– برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وأفريقيا، والشركاء الدوليون.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، على حدة بكل من:

•فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق.

•صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

•دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

•رئيسة وزراء الجمهورية التونسية السيدة نجلاء بودن.

•فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

– اختتام دورة الألعاب السعودية 2022 بحفل ضخم في الدرعية.

14 ربيع الآخر:

– وقعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة بمعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

– وزارة الرياضة تعلن، عن استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023م، وبمشاركة فريق ريال مدريد، وفريق برشلونة، وفريق فالنسيا، وفريق ريال بيتيس، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

15 ربيع الآخر:

– انطلاق، أعمال الدورة 22 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل” في العاصمة الرياض.

– برنامج سكني يعلن عن البدء بتسليم 990 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة في مشروع الجوهرة ريزيدنس الواقع في محافظة جدة.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يفتتح أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”.

– حقق المنتخب السعودي للمصارعة سبع ميداليات في البطولة العربية المقامة في مصر، كما حقق أول ذهبية في تاريخ المصارعة السعودية في تاريخها في البطولة العربية للمنتخبات لفئة الكبار Seniors.

16 ربيع الآخر:

– شركة المياه الوطنية تشرع في تنفيذ 4 عقود بأكثر من 153 مليون ريال بمنطقة جازان.

– معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يفتتح، المعرض المصاحب لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 22 تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”، وذلك بالعاصمة الرياض.

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل يرعى انطلاق رالي باها حائل تويوتا الدولي 2022.

– قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

17 ربيع الآخر:

-صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون يكرم روادَ المكفوفين الذين قدموا خدمة للإنسانية على مستوى المملكة ودول العالم العربي، وذلك ضمن حفل “جائزة بصيرة العالمية”، وذلك بفندق الرتزكارلتون بجدة.



18 ربيع الآخر 1444 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يعلن خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمناخ cop27 في شرم الشيخ، عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة يتوج في متنزه المغواة للاحتفالات بحائل، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأول برالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الـ 18.

19 ربيع الآخر:

-صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق”يعلن اليوم عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “تداول” أو “الشركة” بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع “الطرح”.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة يطلق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس الموافق 23 من شهر ربيع الآخر 1444هـ.

20 ربيع الآخر 1444 هـ

– وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحصل على جائزة أفضل مشروع تقني بالمملكة لعام 2022 عن منصة “نما” الإلكترونية.

– بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يرعى حفل تدشين صالتي السفر الدوليتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي.

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه – حفظه الله – افتتح صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي.

21 ربيع الآخر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يصل إلى جمهورية إندونيسيا، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

– بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين يلتقي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا على هامش انعقاد القمة، على حدة بكلٍ من:

•فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

• معالي المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا.

•صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

•دولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية السيد ريشي سوناك.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي.

– المنتخبُ السعودي الأولمبي يتُوِّجَ بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا لعام 2022م، عقب فوزه على منتخب قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

22 ربيع الآخر:

– وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية عارف تصريف، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقامة حالياً في بالي الإندونيسية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – يعلن عن تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق.

– المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط أكثر من (4) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض، مخبأة داخل شحنة “كبسولات قهوة”.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يصل، إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا، في زيارة رسمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعقد في العاصمة الكورية سيئول، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا السيد هان دوك سو.

– المملكة تتفوق رقمياً وتحتل المرتبة (الثالثة) عالمياً ضمن بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي لعام 2022م.

-صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، يدشِّن مصنع أدوية أطلقته الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو بقيمة 272 مليون ريال.

23 ربيع الآخر:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي، فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، وذلك بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول، وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية كوريا، جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيئول، مجموعة من رؤساء الشركات الكورية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يصل إلى مملكة تايلند في زيارة رسمية.

– موسم حائل 2022 يدشَّن فعالياته، إيذانًا بانطلاق الموسم في نسخته الثانية.

24 ربيع الآخر:

– اختتام فعالية “بلاك هات” الأكبر عالميًا في مجال الأمن السيبراني بحضور فاق الـ 31 ألف زائر.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في العاصمة التايلندية بانكوك، على حدة بكل من:

•دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة السيد لي هسين لونغ.

•جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام.

•فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

•فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا

•فخامة السيد فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين.

وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يشارك في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في العاصمة التايلندية بانكوك، جلالة الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا ملك مملكة تايلند، وذلك في قاعة العرش شاكري مها برسات.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، وذلك في مقر الحكومة التايلندية في العاصمة بانكوك، وشهدا تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.



25 ربيع الآخر:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي وعدداً من رؤساء اللجان بالمجلس.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتسلم شهادة الدكتوراة الفخرية، من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

– المملكة تحصل على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا.

26 ربيع الآخر:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يصل إلى دولة قطر، تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال، يعلن اسم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها السادسة لعام 2022م، معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، نظير جهوده التقنية المميزة التي أسهمت في إبراز الوجه الحضاري للمملكة.

– صرح سمو وزير الرياضة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.

– معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يدشّن “وحدة شؤون الطفل”، التي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على جميع حقوقه التي كفلها له النظام.

27 ربيع الآخر

– الخطوط السعودية تدشّن رحلاتها “الترددية” إلى مونديال كأس العالم في قطر.

28 ربيع الآخر:

-المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يحقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني 2-1، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

– وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله أن يكون يوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

29 ربيع الآخر:

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يرعى حفل افتتاح مبنى (سابك) في محافظة الجبيل.



30 ربيع الآخر:

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ـ حفظه الله – بناءً على قرار مجلس الوزراء – عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2,644 مليار ريال.

أحداث شهر (5) جمادى الأولى 1444 هـ

02 جمادى الأولى:

– المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يخسر من نظيره البولندي 0-2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

– صدر قرار مجلس الوزراء أن يكون يوم (الثالث والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يدشِّن بمتنزه السلام فعالياتِ مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي.

03 جمادى الأولى:

– معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، يصل إلى الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يعقد مع معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض، ويشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة.

4 جمادى الأولى:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى بقصر الحكم، حفل تدشين 21 مركزاً من مشاريع الرعاية الصحية الأولية في المنطقة بدعم من شركاء صندوق الوقف الصحي.

– انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليون ريال، بمشاركة واسعة من الصقارين السعوديين والدوليين.

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

– وقعت شركة داون تاون السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لبحث سبل تنمية وتطوير المحتوى المحلي وتمكين الكوادر الوطنية من خلال مشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة.

– معالي وزير السياحة الأمين العام وعضو مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب يدشّن حي الطريف التاريخي ومطل البجيري الذي يشمل منطقة المطاعم الفاخرة إيذاناً ببدء استقبال الزوار ابتداءً من 4 ديسمبر.

05 جمادى الأولى:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- يصدر أمراً ملكياً بتعيين (84) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

– المملكة تمدد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي بجمهورية مصر العربية.

– صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لسلامة النقل.

– شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڨن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعلن عن عزمها استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة، مع بدء الشركة بأعمال التشييد في وجهتها الترفيهية في حي “الحمراء” بمدينة الرياض.

06 جمادى الأولى:

– أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة “بديل” إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة “أكوا باور”، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة حول العالم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2,060 ميجاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة.

– صرّح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت -بفضل الله- من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

– وزارة الخارجية تعلن آلية الحصول على تأشيرة “الزيارة الشخصية”.

– المملكة تنجح في تسجيل عنصريّ “حداء الإبل” و “البن الخولاني السعودي -المهارات والمعارف المرتبطة بزراعته-” ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة “اليونسكو”، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الذي عُقد في المملكة المغربية.

7 جمادى الأولى:

– المنتخب السعودي يخرج من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بخسارته من نظيره المكسيكي 1 -2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة.

-معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يعقد اجتماعاً، بمقر المجلس في الرياض، مع معالي رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند الدكتور بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي، الذي يزور المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى.

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

08 جمادى الأولى:

سلَّمت المملكة العربية السعودية؛ ممثلةً بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ملفها النهائي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وذلك إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

– تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ الصندوق السعودي للتنمية يمدّد أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني.



09 جمادى الأولى:

– وزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، تحتفلان بمرور 20 عامًا على الشراكات السعودية الفرنسية، وما حققته من نتائج نوعية في مجالات حفظة الآثار والتعاون والتراث.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية.

– صندوق التنمية السياحي يوقِّع اتفاقية تمويل لإنشاء فندق 5 نجوم في عسير بتطوير شركة نماء الأعمال وبإدارة “إنتركونتيننتال”.

10 جمادى الأولى:

– صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

– أعلنت وزارتي العدل والصحة اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بين الجانبين.

– بعثة فريق نيوكاسل الإنجليزي تصل إلى الرياض استعداداً لمواجهة الهلال على كأس موسم الدرعية.

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – افتتح نيابة عنه – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، في جامعة الفيصل بالرياض.

11 جمادى الأولى:

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن تطوير جزيرة “سندالة”، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يرعى بقصر الحكم حفل تدشين حاضنة العمل التطوعي بالمنطقة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

-وزارة الثقافة تفتتح معرض العرضة السعودية في الرياض.

12 جمادى الأولى:

– هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن عن فوز شركة stc في مزاد الطيف الترددي للشبكات غير الأرضية.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، يدشّن محمية الشمال للصيد المستدام على مساحة (2000) كيلو متر مربع شمال شرق المملكة، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة.

13 جمادى الأولى:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يسلم في مكتبه بقصر الحكم، مفاتيح الوحدات السكنية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي “بحي نمار” للمستفيدين من العوائل الأشد حاجة.

– فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل إلى الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

– المملكة تطلق مبادرة “الثقافة والمستقبل الأخضر”، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي استضافتها وزارة الثقافة.

– توقيع 34 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية، في إطار زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، للمملكة.

– صاحبُ السموُّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى، افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للتمور.

– صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م ).

14 جمادى الأولى:

– وصول فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

– وصول صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، إلى الرياض؛ للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

– وصول رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوفد المرافق له إلى الرياض، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وعقدا جلسة مباحثات رسمية شهدت مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.

– الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.



15 جمادى الأولى:

– شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية” أو “الشركة”)، أحد كبرى الشركات العالمية المتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، ومجموعة شاندونغ للطاقة، تعلنان عن استكشاف فرص للتعاون في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في الصين.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– صدور بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية.

– فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يتوج بلقب كأس موسم الدرعية، بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بخماسية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022م.

– صدور البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

– صدور البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويفتتح “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي على حدة كلاً من:

•فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

•فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية.

•فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

•دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني

وذلك على هامش انعقاد (قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

16 جمادى الأولى:

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الرياض، فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الرياض، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.



17 جمادى الأولى:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الرياض، فخامة الرئيس محمد يوسف المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الرياض، دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

– اللاعب الأمريكي تايلور فريتز ينتزع لقب كأس الدرعية للتنس 2022 من اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب البطولة السابقة، وذلك في ختام البطولة التي نظمتها وزارة الرياضة ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.

– بدء جلسات ملتقى ميزانية 2023 بالرياض بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.

– نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو “9 دان”، وذلك تقديراً من الاتحاد الدولي لجهود سموه – رعاه الله – في دعم رياضة التايكوندو عالمياً، والحركة الرياضية العالمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يرعى حفل افتتاح جامعة اليمامة في محافظة الخبر.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الرياض، فخامة الرئيس حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.

– وصول دولة رئيس الوزراء بمملكة الأردن الهاشمية بشر هاني الخصاونة إلى الرياض والوفد المرافق له.

– توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير النفط في دولة الكويت الدكتور بدر حامد الملا.

18 جمادى الأولى 1444 هـ

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن استحواذه على 9.5% في شركة “سكاي بورن رينيوبلز” الرائدة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب “جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز”.

– صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، يستقبل بقصر بيان، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

– المملكة تحصد جائزة عالمية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2022 التي أقيمت في دولة كولومبيا.

– شركة المياه الوطنية، تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع مائي في منطقة حائل بتكلفة تزيد على 37.8 مليون ريال، وذلك ضمن مراحل مشروع مياه القرى الشامل بالمنطقة.

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، قامت قنصلية المملكة في إسطنبول بإجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة وذلك عبر طائرة إخلاء طبي خاصة تابعة لوزارة الدفاع من أجل استكمال علاجهم في المملكة.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس. ويستعرض معه ملف المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030.

– تدشين معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، للمحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم.

19 جمادى الأولى:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الرياض، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر هاني الخصاونة.

– شركة روشن تستحوذ على واجهة الرياض لتواصل توسّعها في العاصمة.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض (مكنون).

– استقبل معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في ساحة حرس الخيالة الملكي بالعاصمة البريطانية لندن.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشارُ خادمِ الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم يفتتح مؤتمرَ (اللغة العربية والقطاع غير الربحي ” الهوية والتمكين والأثر”).

– “الشركة السعودية للكهرباء” تُبرم عقوداً لتوريد وتركيب المعدات الذكية بقيمة 2.7 مليار ريال.

20 جمادى الأولى:

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ نقل مواطن من المغرب إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يرعى، تدشين 21 مشروعًا من مشاريع جامعة جازان.

25 جمادى الأولى:

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية

يشارك في الندوة الدبلوماسية السعودية التركمانية بمناسبة مرور 30 عاماً

على إقامة العلاقات بين البلدين، في العاصمة عشق آباد.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

-حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 14 قاضيًا بديوان المظالم

على مختلف الدرجات القضائية.

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،

يفتتح، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في تركمانستان، بالعاصمة

عشق آباد.

– معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل يفتتح البنك

الحيوي في هيئة الصحة العامة.



26 جمادى الأولى:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لصاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في

تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

– معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، يفتتح في مدينة جدة أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي نظمته نزاهة.

27 جمادى الأولى:

– وزارة الخارجية تعرب عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية

لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق

التعليم الجامعي، وتدعوها للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب

في جميع الدول الإسلامية.

– إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية

للمياه في دورتها العاشرة في مقر الأمم المتحدة في فيينا بجمهورية النمسا.

-رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي, والوفد المرافق له يصل إلى

الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة

، دولة السيد ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وعقدا جلسة

مباحثات رسمية.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن

عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يوقع عقد استكمال مشروع مستشفى

الولادة والأطفال بمحافظة الرس.

– الاتحاد الدولي لرفع الاثقال يعلن اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى

في تاريخها لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م.

28 جمادى الأولى:

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة

الرياض يرعى، حفلَ الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السادسة،

تحت شعار “فرحة عريس”.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية

والتنمية، يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

– شركة حصانة الاستثمارية – الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – تعلن عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة إستراتيجية تبلغ حوالي 10.2% في أصول مجموعة دي “بي ورلد” المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة بلغت 9 مليارات ريال، في ثلاثة من الأصول الإستراتيجية (ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية).

29 جمادى الأولى:

-الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تؤكد أنها استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليارات ريال .

إحداث شهر (6) جمادى اللآخر 1444هـ

2 جمادى الآخرة:

– المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021م.

03 جمادى الآخرة:

-معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يعقد لقاءً ثنائيًا مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير الدكتور مصطفى شنطوب، وذلك في مقر البرلمان في العاصمة التركية أنقرة، خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية تركيا.

04 جمادى الآخرة:

– النيابة العامة: إن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن، لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية، والزامة بإعادة (55) مليون ريال وتغريمه أكثر مليوني ريال.

– وزارة الداخلية تدشّن خدمات جديدة وتكرم المشاركين حفل “ملتقى أبشر السنوي الثامن 2022” للتحول الرقمي.

– البنك المركزي السعودي يعلن بدء تطبيق إصلاحات بازل 3 الأخيرة في المملكة مطلع يناير 2023م. وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS).

– صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض – يفتتح – 17 حديقة توزَّعت في 13 حيًّا بمختلف أنحاء مدينة الرياض.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفلَ لتكريم الفائزين بجائزة “الحوار الوطني” في نسختها الثانية.

05 جمادى الآخرة:

– وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحصد (5) جوائز في حفل “ملتقى أبشر السنوي الثامن 2022” للتحول الرقمي، الذي أقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

07 جمادى الآخرة:

– انطلاق النسخة “45” من رالي “دكار” الذي تحتضنُه المملكة للعام الرابع على التوالي، من مخيم الحبر بينبع.

08 جمادى الآخرة:

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربيّة، والذي تسبب في وفاة وجرح عددٍ من العناصر الأمنية.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للمشاركة في مراسم تنصيب فخامة الرئيس لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

09 جمادى الآخرة:

– مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة يشهد صفقتي شراء بأكثر من 200 مليون ريال.

– النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يصل برفقة عائلته إلى الرياض بعد توقيعه لنادي النصر، وذلك استعداداً لظهوره في حفل الاستقبال الجماهيري بملعب الأول بارك.

10 جمادى الآخرة:

– شركة روشن توقع صفقات تسهيلات ائتمانية بقيمة 6 مليارات مع ثلاثة بنوك سعودية رائدة.

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر اليمامة بالرياض، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

12 جمادى الآخرة:

– إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل توأم سيامي سعودي، بعملية استغرقت 7 ساعات.

14 جمادى الآخرة:

– المملكة تفوز برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية.

– معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يدشّن توسعة مشاريع دواجن الوشم؛ إحدى المشاريع المتخصصة في إنتاج الدجاج اللاحم في محافظة مرات، للوصول إلى إنتاج (156) مليون طائر سنويًّا حتى عام 2030م.

16 جمادى الآخرة:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في المخيم الشتوي في العُلا، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

17 جمادى الآخرة:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، يوجهه باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

– صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الاتحاد العربي للمراجعين الداخليين، ليكون أول اتحاد عربي يُعنى بمهنة المراجعة الداخلية والمنتسبين إليها على مستوى الوطن العربي، مقره محافظة جدة -منطقة مكة المكرمة-، على أن تكون رئاسته وأمانته العامة للمملكة العربية السعودية.

18 جمادى الآخرة:

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يفتتح النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن، عدداً من مشروعات بلدية محافظة رفحاء، تقدر بنحو 37 مليون ريال.

– صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن يُعلنان عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً.

– معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، يفتتح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

19 جمادى الآخرة:

– نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” بقيادة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة.

21 جمادى الآخرة:

– المشارك في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة عايض القحطاني يحقق بطولة النسخة الأولى من سيف المؤسس للهجن.

22 جمادى الآخرة:

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية يرعى، حفلَ ختام رالي داكار السعودية 2023 وتتويج الفائزين، حيث تُوّج المتسابق القطري ناصر العطية، سائق فريق “تويوتا غازو” بالمركز الأول في فئة السيارات.

– فريق برشلونة يتوج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن موسم الدرعية 2022.

23 جمادى الآخرة:

– الدرعية تشهد انطلاق المرحلة الثانية من رحلة “إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية” وذلك بحي الطريف بالدرعية.

– المملكة العربية السعودية تقدم دعماً مالياً، لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره ثلاث مائة ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.

24 جمادى الآخرة:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة.

– المنتخب السعودي للمبارزة يحصد 4 ميداليات برونزية في ثاني أيام البطولة العـربية للعمـومي للمبارزة المقامة في مملكة البحرين.

25 جمادى الآخرة:

– صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء.

– فريق إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان نتيجة 3-0 على أراضي المملكة بملعب الملك فهد بمدينة الرياض، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.

26 جمادى الآخرة:

– معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يتوج فريق باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعد تغلبه على فريق موسم الرياض المكوّن من نجوم فريقي النصر والهلال 5-4.

27 جمادى الآخرة:

– المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل يتأهل إلى كأس العالم 2023م، بعد أن قدم أداءً رائعًا في التصفيات المؤهلة والتي أقيمت بجنوب أفريقيا.

28 جمادى الآخرة:

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

– فخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، يصل، إلى المملكة في زيارةٍ رسمية لعدة أيام.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25، وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25، وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

29 جمادى الآخرة:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى بقصر الحكم، حفل افتتاح الملتقى الخامس للجان شباب منطقة الرياض.

أحداث شهر (7) رجب 1444 هـ

1 رجب:

الرئيس التنفيذي لمدن يوقع عقد أول استثمار أجنبي بوعد الشمال بقيمة 14 مليون ريال.

3رجب:

– افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023م” التي تنظمها وزارة الحرس الوطني.

– منتدى مستقبل العقار يختتم أعماله بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال.

5 رجب:

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة (17) لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالجزائر.

6 رجب:

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخ من المصحف الشريف، وذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

-صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له، يصل إلى الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يتوج، الفائزين في حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يشهد، منافسات سباق ” فورمولا إي الدرعية 2023″ الذي أقيم في الدرعية التاريخية، للمرة الخامسة، وذلك ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم ” إي بي بي فيا فورمولا إي”.

– توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، الفائزين؛ حيث تمكّن الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق “تاغ هوير بورشه فورمولا إي” من الحصول على المركز الأول للمرةِ الثانيةِ توالياً، فيما حلّ البريطاني جايك دينيس سائق فريق “أفالانش أندريتي موتورسبورت” ثانياً، وجاء الألماني رينيه راست سائق فريق “ماكلارين نيوم فورمولا إي” ثالثاً في الترتيب.

7 رجب:

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يدشّن مشروع حي حراء الثقافي، خلال حفل أقيم بمقر الحي الواقع في سفح جبل حراء في مكة المكرمة.

– فريق الاتحاد، يتوج بلقب كأس السوبر السعودي لموسم 2022-2023، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

8 رجب:

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يشارك في أعمال الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”، برعاية فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

9 رجب:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

– مجلس الوزراء يوافق على تسمية عام 2023م بـ “عام الشعر العربي”، احتفاءً بالقيمة المحورية للشعر في الثقافة العربية.

– معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يدشّن، منطقة “فيا رياض”، إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض.

10 رجب:

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن توقيع اتفاقية مع (“إيروفارمز”) الأمريكية، بغرض تأسيس شركة مقرها مدينة الرياض تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

– المملكة العربية السعودية تفوز باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

– معالي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيدة كاترين كولونا تصل الرياض في زيارةً رسميةً للمملكة.

– البنك المركزي السعودي يرفعُ معدلَ اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

11 رجب:

– معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يكرم عائلة الراحل الفنان طلال مداح في “ليلة صوت الأرض” المخصصة لتكريمه.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا.

– صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين معالي الأستاذ ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

– صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يُطلق شارة بدء انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ19.

– رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران يستقبل بمقر “واس” الرئيس بمدينة الرياض، المستكشف البريطاني مارك إيفانز وفريقه، بعد إنهاء رحلته الاستكشافية في (مسارها الثاني) الذي استغرق 16 يوماً في صحراء المملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفتتح مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس بمقر جامعة الفيصل.

12 رجب:

– نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يحضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، بالصياهد الجنوبية للدهناء.

– توَّج الدراج البرتغالي روبن جيريرو من فريق موفي ستار، بلقب بطولة طواف السعودية 2023، في محافظة العُلا.

13 رجب:

-الهلال يفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5-3، ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

14 رجب:

– رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز، يصل إلى الرياض.

15 رجب:

– مؤتمر “ليب 23” الذي استضافته الرياض يعلن عن استثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية.

– البنك المركزي السعودي يعلن عن الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، التي تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.

– أرامكو السعودية تعلن عن شراكة إستراتيجية مع شركة (زوم) إلى جانب تخصيص تمويل إضافي لصندوق مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) بقيمة 1.125 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر (ليب)، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تُعقد سنويًا في المملكة.

– أول روبوت سعودي تحت اسم “سارة” يرحب بزوار جناح السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر “ليب 2023″ التقني الدولي، في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

– أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، قدّم خلاله التعازي لفخامته ولشعب تركيا الشقيق وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الجمهورية التركية.

16 رجب:

– مؤتمر ليب 23” يشهد إطلاقات بقيمة 2.43 مليار دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة تحفيزًا لنموها وريادتها.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل يدشّن بنتنزه الفجر، مشروع إضاءة الواجهة الجبلية الواقع في جبال أجا.

17 رجب:

– نادي الهلال يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب، بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة الكبير.

– مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يطلق بمقره في الرياض الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

18 رجب:

-وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية للمشاركة في مساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

19 رجب:

-شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڨن”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تعلن عن بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية في تبوك، التي تقع على مساحة تتجاوز الـ 40 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية تتجاوز مليار ريال.

– فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

-صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إتمام إصداره الثاني لسندات خضراء بقيمة 5.5 مليارات دولار.

-الفرس “أسراج” لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، تحقِّق كأس اليابان في موسم سباقات الرياض 2023.

– بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يُقرِّون وثيقةَ “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي” في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

– نادي الهلال يحقق المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة بالمغرب، وذلك بعد خسارته بالمباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني 3-5 على أستاذ مولاي عبد الله في الرباط.

21 رجب:

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم شركة تبريد السعودية الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق.

22 رجب:

– شركة معادن تعلن عن نتائج قياسية لعام 2022 مع ارتفاع أرباحها بنسبة 87% لتصل إلى 12.13 مليار ريال سعودي.

– وزارة الخارجية تجدد التأكيد على رفض المملكة للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة وأهمية التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام.

– مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم يطلق مسمى (كأس الملك سلمان) على بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

23 رجب:

-المنتخب السعودي لألعاب القوى يختتم مشاركته في البطولة الآسيوية العاشرة لألعاب القوى للصالات في العاصمة الكازاخستانية بتحقيق ميدالية ذهبية إضافة إلى تحطيم رقمين وطنيين والعديد من الأرقام الشخصية.

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن الاستثمار في أربع شركات

وطنية رائدة في قطاع خدمات البناء والتشييد.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود -حفظه الله- على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

– الشركة السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل محلي مشترك بقيمة 10 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي)، مع تسعة بنوك محلية.

– صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية.

24 رجب:

– المملكة تحقق المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022م، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

-صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى افتتاح منتدى الأحساء 2023.

-صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الريـاض يرعى، حفل تدشين ضاحية الفرسان، أكبر الضواحي السكنية التابعة للشركة الوطنية للإسكان NHC.

– انطلاق بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في الدرعية.

25 رجب:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة

تطوير المربع الجديد، -حفظه الله -، يعلن، إطلاق شركة تطوير

المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في

مدينة الرياض.

– معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يدشّن مشاريع شركة التنمية الغذائية لاستثمار 4.5 مليارات ريال بحلول 2030م.

– صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

– نجاح فصل التوأم السيامي اليمني ” سلمان وعبدالله” بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت ما يقارب 8 ساعات.

-انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف في رابغ، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله -، يصدر قراراً بتعيين معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

27 رجب:

-فازت اللاعبة الأمريكية هانا روبرت اليوم بلقب بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، المقامة حالياً في مركز النخبة الرياضي بالدرعية التاريخية.

– الدراج الأسترالي لوغان مارتن بطل جولة الدرعية الافتتاحية في كأس العالم للدراجات الاستعراضية.

-الدراج السعودي يوسف محمد يصبح أول سعودي وعربي يتوج بأحد المراكز الثلاثة في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، عقب تتويجه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الهواة، وذلك على أرض ميدان مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.

28 رجب:

– هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر.

– معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري يصل إلى الرياض.

29 رجب:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، يعلن عن تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

– انطلاق أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية في الرياض.

-صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يدشن عدداً من المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تصل إلى 40 مشروعًا تعليميًا، بقيمة تبلغ 611 مليون ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يدشن، 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تتجاوز 4.3 مليارات ريال، وستخدم المشاريع نحو 160 ألف مستفيد جديد.

– فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، يزور بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والفرق السعودية المشاركة في مساعدة ضحايا الزلزال في مدينة أنطاكيا.

أحداث شهر (8) شعبان 1444هـ

01 شعبان:

– المملكة تُودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى احتفالية موسم الدرعية في نسخته الثانية ” بدايات “، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وذلك في الدرعية العاصمة الأولى للدولة السعودية.

02 شعبان:

– انطلاق عروض المسرحية الشعرية الغنائية “معلقاتنا امتداد أمجاد”، احتفاءً بيوم التأسيس، وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة، بفكرة وإشراف عام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يدشن، فعالية الليوان التي تنظمها وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس.

03 شعبان:

– فريق البحث والإنقاذ السعودي يصل إلى الرياض قادمًا من تركيا بعد مهام ميدانية في (47) موقع عمل في (3) مدن تركية.

04 شعبان:

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد.

5 شعبان:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرعى، حفل سباق “كأس السعودية” وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، ويسلم كأس السعودية للفائز بالسباق هيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا .

06 شعبان:

– التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تنفيذاً لما أعلنت عنه المملكة في منتصف شهر ربيع الأول 1444هـ، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا.

07 شعبان:

– المنتخب السعودي للتجديف يحقق الميدالية البرونزية بفئة التتابع المختلط في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات التي اختتمت منافساتها في مدينة ميسيسوجا الكندية.

– المنتخب السعودي لقفز الحواجز يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024م”، بعد تحقيقه المركز الأول في تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز.

09 شعبان:

– صدور أمر ملكي بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم باسم (يوم العلم).

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في الرياض، مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يدشّن بديوان الإمارة، عشرين مشروعاً تعليمياً جديداً بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليون ريال يستفيد منها أكثر من 8000 طالب وطالبة في مدارس تعليم الباحة ومحافظة المخواة.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يلتقي في الرياض، معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس، ويوقعان إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة في برنامج القدرات الجوية المستقبلية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) -حفظه الله -، يحضر حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) بقيمة 192.4 مليار ريال سعودي في أربعة قطاعات حيوية.

– رئاسة أمن الدولة ترصد وتضبط وكراً إجرامياً بمدينة الدمام كان منطلقاً لعمليات نصب واحتيال على أفراد وكيانات وهيئات من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة.

10 شعبان:

– أرامكو السعودية تستكمل الاستحواذ على أعمال المنتجات العالمية في شركة فالفولين بقيمة 2.65 مليار دولار.

11 شعبان:

– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة تتمكن من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2,015,116) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

– طائرتان إغاثيتان تغادران الرياض وعلى متنهما 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

– فخامة الرئيس فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق يصل والوفد المرافق له إلى الرياض.

– المملكة وإمارة موناكو توقعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

12 شعبان:

– الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحمل على متنها 30 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في الرياض، فخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق.

13 شعبان:

– معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يفتتح أعمال (المؤتمر العدلي الدولي ومعرض التقنيات العدلية).

– صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تزويد الملحقيات الإسلامية والمراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف الشريف توزع خلال شهر رمضان لعام 1444هـ.

– معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يدشّن مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي ويؤكد أهميته في تعزيز الأداء البيئي بالمملكة.

– صدور أمر ملكي بتعيين معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

– صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

– صدور أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– صدور أمر ملكي بتعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

-صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

14 شعبان:

– المملكة تفوز بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية.

– المملكة تقدم 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي التركي من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

15 شعبان:

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى بمقر غرفة حائل، حفل جائزة الشيخ عبدالله العثيم للأيتام للتميز والإبداع في نسختها الثانية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يكرم كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه (إحسان) في العاصمة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل في الرياض رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو2030.

– أعلنت مجموعة “روشن” المطور العقاري الوطني، وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن إقامة مشروع “وارفة” السكني، الذي يُعد ثاني مشاريعها في العاصمة الرياض.

– صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

– مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG -إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم- توقعان اتفاقية إدارة لإنشاء فرع جديد من سلسلة فنادق إنديغو داخل المدينة الواقعة بحي عرقة.

– معالي رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوش مورافيتسكي يصل الى الرياض والوفد المرافق له.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، دولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.

16 شعبان:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في الديوان الملكي بقصر اليمامة، مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام.

-صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشّن بمقر الإمارة عددًا من مشاريع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

– المملكة تُخصص قروضاً بقيمة 800 مليون دولار للبلدان الأقل نمواً في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، وذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يدشّن عددًا من المشروعات الأمنية بمنطقة الجوف.

17 شعبان:

– وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار بحضور فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر.

18 شعبان:

– صدور بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، تضمن توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

– معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 يسجِّل رقمًا قياسيًّا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية، من خلال مبادرة “فصل جديد لكتابك” التي حقَّقَت أكبر رقم قياسي لتبادل الكتب الشخصية مع الآخرين في ساعة واحدة.

19 شعبان:

•المملكة تحتفي بيوم العلم الموافق يوم 11 مارس من كل عام.

20 شعبان:

•أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد.

– “أرامكو السعودية” تعلن عن نتائج مالية قياسية لعام 2022 حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604.0 مليارات ريال، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية، كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباحٍ قدرها 73.2 مليار ريال عن الربع الرابع من عام 2022 ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2023.

– معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يُتوِّج الفائزين في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال في بيبان 23.

21 شعبان:

– “صندوق التنمية الوطني” يعلن تجاوز التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال في ملتقى “بيبان 23” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل تدشين مشاريع ومبادرات جامعة الإمام.

23 شعبان:

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يدشّن 42 مشروعًا تنمويًا للطرق بتكلفة إجمالية تتجاوز ملياراً و213 مليون ريال.

24 شعبان:

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يرعى حفل تخريج الدفعة (36) من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.

– مجموعة روشن، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة والمطوّر العقاري الرائد في المملكة، تعلن عن توقيع 7 اتفاقيات بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال سعودي لتطوير بنى تحتية ومرافق متعددة في مجتمعاتها المختلفة حول المملكة.

25 شعبان:

– نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الحفل الختامي لكأس العُلا للهجن.

26 شعبان:

– وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تؤكد في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1″، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

– أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية.

27 شعبان:

-انطلاق السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 ، في جدة ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023م.

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يرعى إطلاق وتشغيل خدمات المياه لمحافظة عقلة الصقور وعدد من المراكز بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، يشهد مراسم توقيع اتفاقية بين رؤى المدينة وماريوت الدولية لتشغيل 8 علامات فندقية في المدينة المنورة.



28 شعبان:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يدشّن مشروعات تعليمية بالقريات بأكثر من 46 مليون ريال.

– وزارة الاستثمار توقع 14 اتفاقية استثمارية في سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وذلك بهدف تطوير صناعة قطاعي الرياضة والترفيه في المملكة ودعم رؤية المملكة 2030.

-برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تسليم جائزة الملك فيصل للفائزين في دورتها الخامسة والأربعين لعام 2023.

29 شعبان:

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يرعى حفل تخريج الدفعة (20) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، في مقر الكلية بمحافظة الطائف.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يدشّن في مكتبه بقصر الحكم، مراكز الدفاع المدني في مركز الفويلق التابع لمحافظة القويعية، ومركز بدائع العصيان بمحافظة عفيف.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل يرعى، حفل تخريج 62 طبيبًا حاصلين على البورد السعودي من تجمُّع حائل الصحي، كما دشَّن سموُّه أكاديميةَ طب الأسرة وإطلاق جائزة الشيخ حمود المعجل للتميز الوظيفي.

30 شعبان:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل، إلى جدة قادمًا من الرياض.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444هـ.

– قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.

أحداث شهر (9) رمضان 1444هـ

01 رمضان:

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، يرعى حفل تخريج الدفعة (102) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، في مقر الكلية بالرياض.

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – يدشنان، حملة ” اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ (150) مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع سمو ولي العهد – حفظه الله – بمبلغ 50 مليون ريال .

– برعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ونيابةً عنه، حضرَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفلَ الفائزين في مسابقة الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين.

02 رمضان:

-صدور موافقةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخةٍ من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وجمعاً من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

3 رمضان:

-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

04 رمضان:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يصل، إلى المدينة المنورة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يزور المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

-وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.

– مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، يحصل على جائزتي أفضل مطار دولي للمطارات لأقل من 2 مليون مسافر، وأفضل مطار دولي على مجموعة مطارات التجمع الثاني وتشمل 22 مطاراً.

05 رمضان:

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، يرعى الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام، ويثمّن مبادرةَ الجمعية لتوفير 1000 وحدة سكنية لمستفيديها وتأثيثها على مدار 5 سنوات.

06 رمضان:

-صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يرعى توقيع إنشاء مستشفى الأنصار والسلام ويدشن 3 مشاريع صحية جديدة في المدينة المنورة.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

07 رمضان:

– مشروع أرامكو السعودية المشترك “أرامكو هواجين” يضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين.

08 رمضان:

– دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي، يصل إلى جدة، لأداء مناسك العمرة.

10 رمضان:

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجري اتصالات هاتفية بكل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كلاً على حدة، هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

11 رمضان:

-صدور أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه.

– صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وتكليف معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

– صدور أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

– صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، يصل إلى جدة.

– مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، يصرح بأن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م.

12 رمضان:

-فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يصل إلى جدة، وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

13 رمضان:

-الشركة السعودية للكهرباء تصدر صكوكاً ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية.

– النادي الأهلي يحسم لقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر بالرياض.

– أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش يوقع عقود مشاريع بلدية وخدمية بأكثر من 320 مليون ريال.

14 رمضان:

– وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” ترفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -يُوجّه بصرف معونة شهـر رمضـان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأكثر من 3 مليارات ريال.

15 رمضان:

– صدور بيان مشترك في ختام مباحثات وزيري الخارجية في المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة بكين.

– الهيئة السعودية للفضاء، وشركة “أكسيوم سبيس”، ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وشركة “سبيس إكس”، تعقد مؤتمرًا صحفيًا، في مدينة هيوستن الأمريكية للإعلان عن الموعد الرسمي للمهمة AX-2 الفضائية، المخطط إطلاقها في شهر مايو، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

– المملكة العربية السعودية تتوج بالترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لمؤشر جامعة ستانفورد الدولي للذكاء الاصطناعي 2023.

15 رمضان:

-صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك.

– معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يُكرّم السعودي آل الشريف والإيراني يونس بالجوائز المليونية للمسابقة العالمية “عطر الكلام”.

17 رمضان:

– الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يصل إلى العاصمة طهران، وذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك.

18 رمضان:

– صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.

19 رمضان:

– صدور موافقة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 100 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

– مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تعلن عن إطلاق أول مجموعة من المباني المكتبية بجوار منطقة المشراق الواقعة بالقرب من منطقة عرقة على امتداد وادي حنيفة بالرياض.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، يدشنان الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تُقام للعام الثالث على التوالي؛ بتبرعين سخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعاً بمبلغ 40 مليون ريال، فيما قدّم سمو ولي العهد تبرعاً بمبلغ 30 مليون ريال.

20 رمضان:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في جدة، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.

– مجموعة روشن العقارية تتبرع بـ 25 مليون ريال لمنصة “إحسان” الخيرية ضمن برنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية.

-فخامة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، يصل إلى جدة.

-أرامكو السعودية والشركة السعودية للقهوة – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – توقعان، مذكرة تفاهم لتعاونٍ إستراتيجي غير ربحي بهدف تطوير إنتاج البن وصناعة القهوة في المملكة.

– فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي والصّلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

-النادي الأهلي يُتوج بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة للمرة الـ25 في تاريخه.

21 رمضان:

– جلالة السلطان حاج حسن البقيه، سلطان بروناي دار السلام، يصل إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

– فخامة رئيس الفترة الانتقالية في جمهورية تشاد الفريق أول محمد إدريس ديبي، يصل إلى جدة.

– صدور بيان مشترك في ختام زيارة وزير الخارجية معالي وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد للمملكة.

22 رمضان:

-فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، يصل إلى جدة.

-وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية – البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، يعلن عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة.

24 رمضان:

-الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز ” ايرباص ” A330 ، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض .

25 رمضان:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعلن عن إتمام نقل (4%) من ملكية الدولة في شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

– فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، يصل إلى جدة، لأداء مناسك العمرة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في جدة، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق الأستاذ عمار الحكيم.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشّن مشروع “النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام والقطيف”، وذلك من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بالدمام.

26 رمضان:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في جدة، فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

27 رمضان:

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يصل، إلى الجمهورية العربية السورية، في زيارة رسمية.

28 رمضان:

– جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يصل إلى جدة.

– أكثر من مليونين ونصف مصلٍ يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد الحرام ليلة التاسع والعشرين من الشهر الكريم وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

29 رمضان:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مائدة السحور في جدة.

– مجموعة stc تواصل استثماراتها النوعية وتدخل السوق الأوروبي بالاستحواذ على أبراج الاتصالات في 3 دول، بقيمة إجمالية بلغت 1,220 مليار يورو.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

أحداث شهر (10) شوال 1444هـ:

01 شوال:

– معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يُعلن إغلاق حملة اكتتاب جود بمليار ونصف ريال وأكثر من 26 ألف مستفيد.

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يؤدي في قصر السلام بجدة، صلاة عيد الفطر المبارك.

-صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة قادة وكبار المسؤولين في الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام مع جموع المصلين ويستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدَّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر.

– وزارة الداخلية تعلن وصول إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت” إلى مليار ريال.

– المملكة تحقق إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

02 شوال:

-الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” المشرفة على أعمال المنصة الوطنية للعمل الخيري ” إحسان” تعلن عن وصول حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة في شهر رمضان المنصرم إلى أكثر من 757 مليون ريال منذ انطلاقتها في 19رمضان.

– وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

4 شوال:

– وصول 10 مواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة من الذين أجلوا من السودان.

05- شوال:

-وفدٌ من مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي يبدأ زيارةً إلى مملكة السويد، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في البرلمان والحكومة السويدية وفي القطاع الخاص.

6 شوال:

– وصول 13 مواطناً سعودياً و1674 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى مدينة جدة، في عملية إجلاء من السودان.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم.

– إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وزارة الداخلية تواصل إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان وتسهيل انتقالهم لأماكن إقامتهم قبل المغادرة إلى بلدانهم عبر منافذ المملكة.

07 شوال:

– وصول 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة، استمراراً لجهود المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.

– استمراراً لجهود المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان، وصول 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً.

08 شوال:

– وصول 52 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة، استمرارا لعملية الإجلاء من جمهورية السودان.

09 شوال:

-وصول 20 مواطناً سعودياً و1866 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة على متن إحدى السفن التابعة للمملكة، استمرارا لعملية الإجلاء من جمهورية السودان.

10 شوال:

– استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، وصول 45 مواطناً سعودياً و88 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة.

11 شوال:

– مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من (5) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة.

– أرامكو السعودية وشركة باوستيل وصندوق الاستثمارات العامة يوقعون اتفاقية لإنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة، في مدينة رأس الخير الصناعية.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يصل إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الجزائر على رأس وفدٍ من المجلس.

– وصول 41 مواطناً و171 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى مدينة جدة، عبر سفينة جلالة الملك “أبها”.

– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تعلنُ انطلاقَ المرحلة الأولى من برنامج Elevate لتدريب ألف امرأةٍ حول العالم في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

-معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف يُعلنُ عن 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال.

– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تعلن عن أن تبرعات منصة “إحسان” للعمل الخيري تتجاوز مبلغ 4 مليارات ريال صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا في المملكة.

12 شوال:

– وصول 14 مواطناً و206 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى جدة، عبر سفينة جلالة الملك “الرياض”.

13 شوال:

– وزارة الخارجية تعلن أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية.

– البنك المركزي السعودي يرفعُ معدلَ اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة.

– منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً طارئاً بمقرها بجدة بناءً على دعوة من المملكة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

14 شوال:

– وزارة الخارجية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات.

– وصول 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى جدة.

– وصول مواطن و1765 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 7839 شخصاً ينتمون لـ 110 جنسيات.

16 شوال:

– نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، يشارك في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

-صدور بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

17 شوال 1444 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – يوجهان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني .

– وزارة المالية تصدر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من السنة المالية 2023، وسجّل الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة عجزاً قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجّلت المصروفات 283.9 مليار ريال.

18 شوال:

– استمراراً لجهود المملكة في عمليات الإجلاء من السودان، وصول 31 مواطناً و1143 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى جدة.

– باستضافةٍ كريمة من المملكة العربية السعودية، بدأت يوم السبت 6 مايو في جدة محادثات تمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ يستقبل، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الهندي السيد آجيت دوفال.

– مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يطلق، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

19 شوال:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يصدر أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين (10) قضاة بديوان المظالم.

– صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 46 شخصًا لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء برنامج (سخاء) الوطني لخدمة المجتمع.

-المملكة العربية السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

20 شوال:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يبعث دعوة للرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة في التاسع عشر من شهر مايو.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يحضر المؤتمر البرلماني الدولي للاحتفال باليوبيل الذهبي لدستور باكستان كضيف شرف.

21 شوال:

– إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة وإطلاق خدمة استضافتهم عبر منصة أبشر.

22 شوال:

– المملكة تنهي تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

– المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

-نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في افتتاح أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي، وذلك في جمهورية غواتيمالا.

23 شوال:

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، توًّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022 – 2023.

24 شوال:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يعلن عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره.

25 شوال:

– جمرك ميناء جدة الإسلامي يتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1,3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “ألواح خشبية”.

26 شوال:

-أمانة منطقة عسير تعتمد عقود مشروعات جديدة في محافظة بيشة تتجاوز تكلفتها المالية 120 مليون ريال.

-معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يحضر احتفال الذكرى المئة لمؤسس جمهورية أذربيجان، الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

– المملكة العربية السعودية تحقق المركز الثاني عالميًّا في نمو أعداد السياح الدوليين وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود الدفعة (62) في ملعب جامعة الملك سعود (الأول بارك) بالمدينة الجامعية بالدرعية.

28 شوال:

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين 34، والدفعة 39 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري” حسانة وحسينة” وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

– نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري” حسانة وحسينة” بعد عملية جراحية معقدة استغرقت أكثر من 14 ساعة.

29 شوال:

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.

– فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، يصل إلى جدة لحضور القمة العربية 32.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرأس اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في جدة، فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

– صدور إعلان جدة في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة).

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في جدة على حدة بكلٍ من:

• فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

•جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

•فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.

•فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية.

•فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

30 شوال:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يرعى حفل إطلاق أعمال مؤسسة تحقيق أمنية (Make-A-Wish) العالمية التي تهدف لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

أحداث شهر (11) ذو القعدة 1444هـ

01 ذو القعدة:

– المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

– المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، يحقق وصافة العالم، وذلك بواقع 23 جائزة كبرى و27 جائزة كبرى وخاصة، في إنجاز غير مسبوق.

– معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يعلن عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

02 ذو القعدة:

– المملكة العربية السعودية، تطلق الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة “ريانة برناوي” و “علي القرني” والذي يعد أول رائد فضاء سعودي يتوجه لمحطة الفضاء الدولية (ISS) من مدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية

– صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركتي “الرياض للتعمير” و”الرياض القابضة” يرعى، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين، وذلك لتعزيز سبل التعاون بينهما لتأسيس كيان رائد لتطوير أسواق الديرة.

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى الرياض، برفقة والديهما، قادمين من مدينة أنقرة بجمهورية تركيا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

– رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني يصلان إلى محطة الفضاء الدولية للبدء في مهمتهما العلمية.

– شركة نيوم للهيدروجين الأخضر تعلن، عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليارات دولار أميركي.

– معالي وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، يصل إلى الرياض.

03 ذو القعدة:

– فخامةُ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي، يستقبل في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، صاحبَ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع.

04 ذو القعدة:

– وزارة الخارجية تعلن أنه تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم يرعى حفلَ تكريم الفائزين والفائزات بجائزة “الشاب العصامي” في دورتها الثانية عشرة.

05 ذو القعدة:

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 20 من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون بالذكرى الـ 42 لتأسيس مجلس التعاون.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفتتح مبنى إدارة تعليم الخرج بتكلفة 38 مليون ريال، كما دشّن سموه عددًا من المشروعات التعليمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يدشّن مشروعات بلدية في الخرج بتكلفة 82 مليون ريال.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب جامعة الأمير سطام.

– نادي الرياض يحتفي بالفريق الأول لكرة القدم بمناسبة صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين ( دوري روشن ) للموسم المقبل، وذلك في مقر النادي بالرياض.

06 ذو القعدة:

– رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، يشرعان في مهمتهما العلمية بمحطة الفضاء الدولية من خلال إجراء 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، يشارك فيها 12 ألف طالب في 47 مقرًّا تعليميًّا بالمملكة، بشكل تفاعلي مع رواد الفضاء عبر الأقمار الاصطناعية.

07 ذو القعدة:

– رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني يجريان تجربة تعليمية عن “انتشار الألوان السائلة” مع طلاب المدارس بالمملكة.

– الفريق الفني السعودي يصل إلى دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.

08 ذو القعدة

– حقق فريق الاتحاد لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على مستضيفه الفيحاء 3-0 في الجولة 29 من المسابقة.

– معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يدشّن مشروع الخرائط الجيولوجية لمنطقة الدرع العربي بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يرعى، حفل تخريج الدفعة الـ(67) من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

09 ذو القعدة:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يدشّن في مكتبه بقصر الحكم، مركز عبدالله بن إدريس الثقافي.

– رائدا الفضاء السعوديان (ريانة وعلي) يختتمان التجاربَ العلميةَ بمشاركة تفاعلية مع 12 ألف من الطلبة في 47 منطقة تعليمية في المملكة.

– نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مراسم تنصيب فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية.

– صدور بيان مشترك للمملكة والولايات المتحدة بشأن تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

10 ذو القعدة:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يرعى حفل تخريج 1531 متدربًا ومتدربةً ويطلق ملتقى واعد التقني للتوظيف والتدريب ويدشّن معهد تمكين التقني ويشهد توقيع مراسم 9 اتفاقيات لخدمة أبناء المنطقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يرعى في مكتبه بالإمارة، مراسم توقيع الهيئة مع أمانة المنطقة، عقود إنشاء وتشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان ” جيزان، صبيا، أبو عريش “، بتكلفة إجمالية بلغت 103 ملايين ريال.

– صاحب السُّمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكَّة المكرَّمة يرعى، حفل تخريج الدفعة الـ 71 من طلبة جامعة أم القرى، البالغ عددهم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة.

– وزارة التعليم تقر تدريس كتاب “علوم الأرض والفضاء” ضمن المناهج الدراسية في نظام مسارات الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل 1445هـ.

11 ذو القعدة:

– الهيئة السعودية للفضاء تعلن، نجاح مهمة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بهبوط المركبة الفضائية التي تقلّهما وطاقم المهمة “Ax-2″، في المحيط الأطلسي.

– مكافحة المخدرات تحبط محاولة ترويج أكثر من (4) ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يدشّن بمقر محافظة المجمعة، عددًا من المشروعات البلدية والصحية.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، يرعى حفلَ تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة للعام الجامعي.

– فريق الاتحاد يتوج بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين 2022 – 2023م، بعد فوزه على ضيفه فريق الطائي بنتيجة (2 – 0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

12 ذو القعدة:

– صندوق الاستثمارات العامة يُعلن توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة أسواق التميمي إحدى السلاسل الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة في المملكة.

– صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يرعى حفل تخرج الدفعة الـ 25 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد. وذلك على الملعب الرياضي بالمدينة الجامعية في الفرعاء.

14 ذو القعدة:

– نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في حفل تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

15 ذو القعدة:

– المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تصدران بياناً تؤكدان فيه عن تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان وتدعوان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد.

– أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

– مصدر مسؤول في وزارة الطاقة يعلن أن المملكة ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام مقداره مليون برميل يوميًا ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.

– صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، يدشّن 7 مشروعات تنموية للطرق بتكلفة إجمالية تتجاوز 243 مليون ريال.

– فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادور يصل جدة.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج أكثر من 2700 متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني.

16 ذو القعدة:

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ، والبالغ عددهم 187 طالباً وطالبة.

– الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، يدشّن 98 مصنعًا جاهزًا بقيمة 100 مليون ريال في المدينة الصناعية الثالثة بجدة.

– صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، يرعى تخريج أكثر من 2000 متدرب ومتدربة من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يرعى حفل الزواج الجماعي الـ 15 بالمنطقة بقاعة الاحتفالات بفندق جراند ميليوم بمدينة جيزان.

17 ذو القعدة:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يشارك في أعمال اجتماع الدورة التاسعة والأربعين، لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل مدارس الرياض لخريجي الدفعة الثامنة والأربعين في قاعة الاحتفالات بالمدارس.

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى، حفل تخرّج الدفعة الثامنة عشرة للعام الجامعي 1444هـ البالغ عددهم سبعةِ آلافٍ وثلاثمئة واثنين وخمسين خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

18 ذو القعدة:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يصدر أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجتمع في قصر السلام بجدة، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

-صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المقيّمين المعتمدين.

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يرعى، حفل تخريج الدفعة الـ 15 لحملة البكالوريوس والدفعة الـ10 لحملة الماجستير من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان للعام 1443- 1444 هـ.

19 ذو القعدة:

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، يرعى، حفل جائزة سموّه للتميز البيئي في نسختها الأولى، في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات.

-الشركة السعودية للكهرباء تعلن تنفيذ ثلاث مشاريع ربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، يعلن انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي لمواجهة مخاطر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض.

– وزارة الرياضة تعلن، عن استضافة المملكة للموسم الافتتاحي لبطولة العالم لسباقات القوارب الكهربائية UIM، التي من المقرر أن تستضيفها جدة مطلع عام 2024م .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشّن، بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي وجمهورية العراق.

20 ذو القعدة:

– المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة.

– الشركة السعودية للكهرباء تنفذ 3 مشروعات إستراتيجية بأكثر من مليار وأربعمئة مليون ريال لتعزيز ربط وموثوقية الشبكة.

21 ذو القعدة:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يصدر أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ،

22 ذو القعدة:

– نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023، تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يدشّن بمكتبه بقصر الحكم، ثمانية مشاريع صحية واسعافية لتغطية 500 كيلو غرب مدينة الرياض.

– فخامة الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي وزير الخارجية، يصل إلى الرياض.

23 ذو القعدة:

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يدشًن عدداً من المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بقيمةٍ إجمالية تجاوزت المليارين ونصف المليار ريال، وذلك في مقر إدارة تعليم الرياض.

-وزارة السياحة تعلن عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة شنغن وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، الذين يرغبون في زيارة السعودية، من الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية من خلال موقع وزارة الخارجية.

24 ذو القعدة:

– وزارة الخارجية تُعلن عن ترؤس المملكة بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة.

25 ذو القعدة:

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز يرعى حفلَ إطلاق برنامج تنمية القطاع التعاوني بالمنطقة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ يعلن عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية.

– صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، والموافقة على تنظيم الوكالة.

– بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية / إيمانويل ماكرون، ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى، حفل التخرج الموحد للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية والكليات العالمية ومنشآت التدريب الأهلي بالمنطقة والبالغ عددهم 8800 شاباً وشابة.

-معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. يشارك في المؤتمر البرلماني حول حوار الأديان، في المملكة المغربية.

– صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ17 لطلاب وطالبات جامعة تبوك وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية.

26 ذو القعدة 1444 هـ

– وزارة الداخلية تعلن عن السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح فيروس كورونا .

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، يرعى حفلَ تخريج طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، لبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة الـ(49)، وبرنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية الدفعة الـ(14) للعام 1444هـ.

27 ذو القعدة:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في العاصمة الفرنسية باريس، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه.

– رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي – يصلون – إلى العاصمة الرياض، بعد نجاح المهمة العلمية .

28 ذو القعدة:

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ يصدر أمره الكريم باستضافة (1300) حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.

– الطائرة الإغاثية الـ 17 تصل إلى مطار غازي عنتاب ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

– فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، يستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.

– المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة.

29 ذو القعدة:

– نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وذلك في الإستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

– صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن استثمار نوعي في قطاع الرعاية الصحية بإنشاء شركة “لايفيرا” المتخصّصة في الصناعات الدوائية.

أحداث شهر (12) ذو الحجة 1444هـ

01 ذو الحجة:

– الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن بدء المرحلة الثانية من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، حيث تتضمن إضافة 9 مسارات، و223 حافلة تخدم الركاب في العديد من أحياء مدينة الرياض عبر 500 محطة ونقطة توقف جديدة.

– معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يوقع عقد مشروع إنشاء سد وادي الليث في منطقة مكة المكرمة، بطاقة استيعابية تتجاوز (84) مليون متر مكعب.

– الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع النقل الجوي في المملكة، والشركات والمؤسسات والناقلات الوطنية، تشارك في معرض باريس الجوي” لوبورجيه” في نسخته الـ 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

02 ذو الحجة:

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، يشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في العاصمة الفرنسية باريس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس، وذلك خلال حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

– المملكة تحقق المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

– المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

– المملكة تكشف عن المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس.

– تحت رعاية وزارة الطاقة، شركة “شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة “شل” في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع افتتاح أولى محطات الوقود في الربع الرابع من العام 2023م، في مدينة الرياض.

3 ذو الحجة:

– وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر ترخيصًا صناعيًا لـشركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

-الهيئة العامة للنقل تطلق لأول مرة حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن في حج 1444هـ.

– معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، يشارك، في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين المنعقد في ولاية “غوا” بجمهورية الهند تحت شعار “أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبلٌ واحد”.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يوجه بتسمية الطريق الرابط بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم بـ”طريق الملك فهد” ليكون امتداداً للجزء الواقع في مدينة الرياض.

4 ذو الحجة:

– صدور موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرأس وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس، وقد شهد سمو ولي العهد الافتتاح الرسمي للقمة.

5 ذو الحجة:

– فخامة رئيس بنجلاديش الشعبية محمد شهاب الدين يصل إلى جدة، لأداء مناسك الحج.

6 ذو الحجة:

– أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، تعلنان عن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع “أميرال” الذي يُعد منشأة توسعة بتروكيميائية مستقبلية عالمية المستوى في مصفاة ساتورب في المملكة.

– أمانة منطقة عسير، توقع عقود مشاريع صيانة الطرق التي انتقلت من وزارة النقل إلى عدد من بلديات المنطقة، والتي بلغت قيمتها 75.663.175 مليون ريال.

7 ذو الحجة:

– دولة رئيس وزراء النيجر أوحمودو محمدو، يصل إلى جدة.

– فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، يصل إلى جدة.

– فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، يصل إلى جدة.

– صدور أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.

– صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

– صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور / هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ / خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ/ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمر ملكي بتعيين المهندس/ عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

– صدور أمر ملكي بتعيين المهندس/ إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله يأمر باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء عاصفة الحزم من أبناء المملكة ومن الأشقاء في القوات اليمنية.

– نادي الإبل في تبوك يختتم، فعاليات مهرجان “جادة الإبل” والذي أقيم تحت شعار “جادتنا مقصدها تبوك”، بمبيعات تتجاوز 29 مليون ريال.

8 ذو الحجة:

– منتخبات المملكة للأولمبياد الخاص تختتم مشاركتها في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين بتحقيق 25 ميدالية (8 ذهبيات – 6 فضيات – 11 برونزية).

-دولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إبراهيم أشتية يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج.

– الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم “فيفا” يعلنان رسمياً، عن استضافة محافظة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023.

9 ذو الحجة:

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى منى ليشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام.

– معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يعلن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبيناً أن عدد الحجاج هذا العام بلغ؛ لـ 1,845,045 حاجاً، قدموا من أكثر من 150 دولة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

– بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله -، برقيات شكر جوابية.

10 ذو الحجة:

– تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم 4951 حاجاً وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

11 ذو الحجة:

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

– فخامة رئيس جمهورية تركمانستان السابق رئيس مجلس الشعب، قربان قولي محمدوف يصل إلى جدة.

12 ذو الحجة:

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يدشّن في مكتبه بمكة المكرمة، عددًا من المقار التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يستقبل كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية.

13 ذو الحجة:

– حصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وفقاً للتصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي.

14 ذو الحجة:

– بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

– وزارة الخارجية تستدعي سفيرة مملكة السويد وتبلغها رفض المملكة القاطع للعمل المشين الذي قام به أحد المتطرفين بإحراقه لنسخة من المصحف الشريف وتطالب الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض مع قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

15 ذو الحجة 1444 هـ

– مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة يعلن أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

16 ذو الحجة:

– وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

-مصدر مطلع في وزارة الخارجية يوضح أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

17 ذو الحجة:

– صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، يستقبل في قصر بيان، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.

18 ذو الحجة:

– إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – تمكّن الفريق الجراحي المختص بحمد الله من فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير يعلن، عن إطلاق فعاليات «موسم صيف عسير 2023» الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة.

19 ذو الحجة:

– جمرك مطار الملك عبدالعزيز يُحبط محاولة تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في صناديق تحتوي على “خلايا نحل”.

– فريق الصقور السعودية، التابع للقوات الجوية الملكية، يصل إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المعرض الملكي العالمي RIAT 2023.

20 ذو الحجة:

– لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو إياد آل تريك يحقق الميدالية البرونزية وزن 63 كجم خلال منافسات بطولات أوقيانوسيا الدولية للبارا التي دارت رحاها في مدينة بريزبن بولاية كوينزلاند بأستراليا، وهو الإنجاز الدولي الأول في تاريخ الاتحاد السعودي للتايكوندو في منافسات البارا.

– انطلاق بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023 في الرياض.

21 ذو الحجة:

– صندوق التنمية الزراعية يوقع عدداً من العقود التمويلية مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 926 مليون ريال، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد العديد من المنتجات الزراعية المستهدفة لتعزيز الأمن الغذائي.

– المنظمة العالمية للأرصاد تعتمد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية بالمملكة مركزاً إقليمياً لدول مجلس التعاون الخليجي.

22 ذو الحجة:

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يعقد بمقر المجلس بالرياض، جلسة مباحثاتٍ مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة على رأس وفدٍ من مجلس النواب.

– صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، يرعى، حفلَ تدشين هوية منتدى جازان للاستثمار في نسخته الأولى.

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بالعاصمة الروسية موسكو.

– المنتخب السعودي للأحياء يحقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023، المقام بمدينة العين بالإمارات العربية المتحدة.

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يدشن، المرحلة الأولى لمشروع جادة النخيل بمحافظة عنيزة. والذي يعد أحد مشاريع السياحة الريفية الحديثة بالمنطقة على مساحة تبلغ 75 ألف م2

23 ذو الحجة:

– صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية.

– أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي يوقع عقداً لنظافة طرق وشوارع أحياء مدينة بريدة بتكلفة تجاوزت 52 مليون ريال.

– الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد يوقع في العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 20 مليون دولار، للإسهام في إيصال الكهرباء إلى منطقة كامونيا بجمهورية رواندا.

– لاعب المنتخب السعودي للإسكواش محمد آل نصفان يحقق الميدالية الذهبية وكأس البطولة العربية الدولية التي أقيمت على ملاعب بالم هليز في العاصمة المصرية القاهرة.

24 ذو الحجة:

– صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوقع، على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) وذلك خلال الاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

– المنتخب السعودي للرياضيات يحقق 6 جوائز دولية في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2023 (IMO) في نسخته الـ 64 والمقام في اليابان.

– جامعة الطائف تحقق تقدمًا وإنجازًا جديدًا في التصنيفات العالمية للجامعات؛ بتقدمها إلى المركز 151-200 على مستوى جامعات العالم، في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة.

– المملكة العربية السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”.

25 ذو الحجة:

– وزارة التعليم توقع 6 اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق، وإتاحة 60 مقعداً تدريبياً في المستشفيات الجامعية في إيطاليا.

26ذو الحجة:

-وفد المملكة برئاسة صاحب السموِّ الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي في مجموعة العشرين، يشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين في نيودلهي.

– جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاجون مخبأة في علب تحتوي على “جبن وزعتر”.

-المنتخبات السعودية تختتم، مشاركتها في دورة الألعاب العربية الـ 15 في الجزائر، بتحقيقها 47 ميدالية.

-معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، يُكرّم 13 شركة دواجن وطنية حصلت على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب”.

– فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية يفتتح المعرض الجوي العالمي “RIAT 2023″، بأداء استعراضي متميز، في المعرض الذي يُقام في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.

27 ذو الحجة:

– المملكة العربية السعودية تعرب عن ترحيبها بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

– نادي سباقات الخيل ينظِّم الحفلَ الـ (18) لموسم سباقات الطائف 2023.

28 ذو الحجة:

– دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا يصل إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى بالإمارة، حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة اليمامة للتميز من الأيتام واليتيمات من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.

29 ذو الحجة:

– دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، يغادر جدة عقب زيارة رسمية للمملكة.

– صدور بيان مشترك حول مبادرة “منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة” بين المملكة العربية السعودية واليابان.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، يبعث برسالة شفهية إلى فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

– رئيس جمهورية تركيا يصل إلى جدة في زيارة رسمية.

– سمو ولي العهد يستقبل الرئيس التركي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقيات الثنائية.

– منتدى الاستثمار السعودي – التركي يبحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين.

– المملكة تحقق 3 جوائز عالمية في منافسات “أولمبياد الفيزياء الدولي”.

– المملكة تقدم مساهمة طوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

– المملكة والجبل الأسود توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الشؤون الإسلامية.

30 ذو الحجة:

– وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع بممثلي جمهورية البرتغال على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك.

– خادم الحرمين الشريفين يبعث برسالة شفهية لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

– مفتي “بوغوريتشا” بالجبل الأسود يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

– وزارة الشؤون الإسلامية تودع آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي.

– جمهورية أفريقيا الوسطى تؤكد دعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

– المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن الأوضاع في لبنان.