15 تخصصًا جديدًا في البكالوريوس والدبلوم بجامعة القصيم

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أكد وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، فهد الأحمد، أن الجامعة استحدثت 15 تخصصًا جديدًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم العام.
وقال الأحمد في مداخلة عبر قناة الإخبارية: إن من بين تلك التخصصات المستحدثة في جامعة القصيم تخصصات البصريات، والتمريض، والعلاج الطبيعي، وهندسة الاتصالات والتصميم الداخلي في العمارة.
وشدد على أن تلك التخصصات توفر فرصًا للطالبات في سوق العمل، وأن عددًا من التخصصات تم استحداثها للطلاب والطالبات والتي تتعلق بالدبلومات مثل الحوسبة السحابية والصحة والسلامة المهنية والطاقة الشمسية، حيث تتوافق مع التنمية البشرية اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.