15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية

شهدت جولة المملكة 2023، منذ انطلاقها قبل شهرين تنظيم 15 حفلةً غنائيةً أحياها 25 فناناً وفنانة، إضافة إلى 10 مسرحيات في عشر مدن سعودية خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع الإجازة الصيفية، مما أسهم في إثراء أوقات الزوار بفعاليات ترفيهية تتناسب مع مختلف الفئات العمرية في المدن والمناطق التي استهدفتها الجولة.

فعاليات طربية

وتستمر الجولة في إثراء سكان المملكة وزوارها بفعاليات طربية ومسرحية حتى سبتمبر المقبل، إذ تستهدف زيارة جميع مناطق المملكة، بما يحقق أوقاتاً مميزة، ولحظات ترفيهية استثنائية للجمهور من داخل المملكة وخارجها.

جولة المملكة 2023

وتوائم جولة المملكة 2023، بين الترفيه المسموع والمشاهد، حيث تستضيف عدداً من الأمسيات الطربية لكبار الفنانين السعوديين، إضافةً إلى مسرحياتها التي تعرض للزوار مشاهد كوميدية فريدة، وتمنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتشاركون أجواءً استثنائية في مناطق ومدن المملكة، برفقة مجموعة من أفضل رموز المسرح السعودي والخليجي والعربي.

وتميزت جولة المملكة خلال الفترة الماضية في صنع أوقات ترفيهية مميزة، إذ تعد أضخم جولة ترفيهية شهدتها المملكة، وتأتي بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتعمل عليها شركات سعودية تضم المئات من أبناء وبنات الوطن؛ للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية.