15 دقيقة لنقل منبر خطيب يوم الجمعة إلى المكبرية داخل الحرم

تقوم الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل يوم جمعة خلال 15 دقيقة بنقل منبر الخطيب إلى موقعه داخل المكبرية بالمسجد الحرام، وتجهيز المكبرية والإشراف على عمليات التعقيم والتطهير داخلها عبر أحدث الإمكانات البشرية والآلية التي خصصتها وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لتجويد عمليات تعقيم وتطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته بأعلى المعايير الخدمية والصحية.

نقل المكبرية

وأشار مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية سعادة الأستاذ أحمد بن شنبر الندوي إلى وجود كفاءات سعودية شابة مؤهلة ومدربة تشرف على نقل المكبرية إلى موقعها داخل المسجد الحرام، وتجهيزها عبر منظومة عمل نوعية تعمل على تعقيم وتطهير السجاد الجديد وفرشه في أماكن المصليات وتعقيم وتنظيف الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف والتأكد من جاهزية موقع المكبرية وتوفر كافة خدمات التطهير والتعقيم والتطييب وفق أعلى معايير الجودة التي تنفذها إدارات وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.



جاهزية المنبرين

وأكد “الندوي” أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعمل على جاهزية المنبرين لأيام الجمعة أحدهما المنبر الخشبي المصنوع من خشب الزان الطبيعي ويحتوي على ٤ درجات وارتفاعه (420) سم وعرض (157) سم وعمق (154) سم، والآخر منبر رخامي مصنوع من المرمر اليوغسلافي ويتميز بخاصية التحكم في تحريكه عن بعد بـ (24) بطارية كهربائية ومكيف خاص بالإمام.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري نحو توفير كافة السبل وتذليل العقبات لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام، وفي ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.