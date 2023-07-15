Icon

طقس حار بأغلب المناطق غدًا بسبب القبة الحرارية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى Icon تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول Icon الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس كازاخستان Icon بايدن: أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو وبوتين خسر الحرب Icon مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر Icon مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي Icon تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35% Icon الملك سلمان يبعث رسالة خطية لأمير الكويت Icon تفش جديد لـ الحمى النزفية بالعراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بواسطة كفاءات سعودية شابة مؤهلة

15 دقيقة لنقل منبر خطيب يوم الجمعة إلى المكبرية داخل الحرم

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
15 دقيقة لنقل منبر خطيب يوم الجمعة إلى المكبرية داخل الحرم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقوم الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل يوم جمعة خلال 15 دقيقة بنقل منبر الخطيب إلى موقعه داخل المكبرية بالمسجد الحرام، وتجهيز المكبرية والإشراف على عمليات التعقيم والتطهير داخلها عبر أحدث الإمكانات البشرية والآلية التي خصصتها وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لتجويد عمليات تعقيم وتطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته بأعلى المعايير الخدمية والصحية.

نقل المكبرية

وأشار مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية سعادة الأستاذ أحمد بن شنبر الندوي إلى وجود كفاءات سعودية شابة مؤهلة ومدربة تشرف على نقل المكبرية إلى موقعها داخل المسجد الحرام، وتجهيزها عبر منظومة عمل نوعية تعمل على تعقيم وتطهير السجاد الجديد وفرشه في أماكن المصليات وتعقيم وتنظيف الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف والتأكد من جاهزية موقع المكبرية وتوفر كافة خدمات التطهير والتعقيم والتطييب وفق أعلى معايير الجودة التي تنفذها إدارات وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

قد يهمّك أيضاً
إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل

إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل

تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين

تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين

(15) دقيقة لنقل منبر خطيب يوم الجمعة إلى المكبرية داخل المسجد الحرام
جاهزية المنبرين

وأكد “الندوي” أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعمل على جاهزية المنبرين لأيام الجمعة أحدهما المنبر الخشبي المصنوع من خشب الزان الطبيعي ويحتوي على ٤ درجات وارتفاعه (420) سم وعرض (157) سم وعمق (154) سم، والآخر منبر رخامي مصنوع من المرمر اليوغسلافي ويتميز بخاصية التحكم في تحريكه عن بعد بـ (24) بطارية كهربائية ومكيف خاص بالإمام.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري نحو توفير كافة السبل وتذليل العقبات لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام، وفي ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

(15) دقيقة لنقل منبر خطيب يوم الجمعة إلى المكبرية داخل المسجد الحرام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة