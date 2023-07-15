إحباط تهريب 330 كيلو من القات في جازان 15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا أرقام يوسف النصيري تحفز يوفنتوس لحسم الصفقة الاتحاد يعرض على بوغبا 100 مليون يورو 9 مزادات لبيع وتصفية 86 عقارًا في 7 مدن تدخل طبي عاجل ينقذ حاجة عراقية توقف قلبها لمدة 23 دقيقة 21 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة العامة للري اليوم.. بدء سداد تأشيرة اليابان إلكترونيًا للسعوديين والمقيمين
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لـ ضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري مايو و يونيو الماضيين، وذلك في الـ 15 من شهر يوليو الجاري كحد أقصى.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني https://zatca.gov.sa ، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو البريد الإلكتروني mailto:[email protected] أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.