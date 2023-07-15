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يتم فرضها على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة أو البيئة

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
المواطن - فريق التحرير

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لـ ضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري مايو و يونيو الماضيين، وذلك في الـ 15 من شهر يوليو الجاري كحد أقصى.

الغرامة

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني https://zatca.gov.sa ، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

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التواصل على مدار الساعة

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو البريد الإلكتروني mailto:[email protected] أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

ضريبة السلع الانتقائية

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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