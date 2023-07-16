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ضمن الخدمات الشاملة بوزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن

16 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
16 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وزارة الصحة بأن 16 ألفًا و447 حاجًا تلقوا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة خلال الفترة من 8 وحتى 15 يوليو الجاري، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

خدمات الرعاية الصحية

وأوضحت وزارة الصحة أن الحجيج تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 2012 مراجعًا من ضيوف الرحمن منذ عودة الحجاج للمدينة المنورة، كما أُجريت 30 عملية قسطرة قلبية لعدة جنسيات توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، إضافة إلى 19 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن إلى جانب إجراء 33 جلسة لغسيل الكلى.

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خدمات التثقيف والتوعية

وأشارت الوزارة إلى استفادة 4 آلاف و814 حاجاً من خدمات التثقيف والتوعية الصحية المقدمة في مواقع وجود الحجاج من فنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة، مؤكدة حرص حكومة السعودية على تقديم تلك الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة وعلى مدار الساعة في جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج.

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