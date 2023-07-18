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احتجاجًا على مشروع الإصلاح القضائي

161 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا يضربون عن الخدمة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
161 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا يضربون عن الخدمة
المواطن - فريق التحرير

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أضرب 161 من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي عن الخدمة، احتجاجًا على مشروع الإصلاح القضائي الذي تدعمه الحكومة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

إضراب عن الخدمة

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن الضباط من القوات الجوية، دعوتهم إلى “التوقف عن التطوع للاحتياط”.

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تزامن ذلك مع نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في إسرائيل، الثلاثاء، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية، والتي يرون أنها تهدف إلى “القضاء على الديمقراطية”، قبل التصويت على مشروع القانون في الكنيست.

الكنيست يصوت اليوم على تشكيل حكومة دون نتنياهو (3)

وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، إلى انقسام البلاد، وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق.

مسيرات أسبوعية

منذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل.

ومنذ صباح الثلاثاء، خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلامًا إسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية.. ديمقراطية” إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى “يوم وطني للمقاومة”، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.

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