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تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية

17 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 243 عقارًا بـ 6 مناطق

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
17 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 243 عقارًا بـ 6 مناطق
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 17 مزادًا علنيًا، خلال الفترة من 25 – 31 يوليو 2023م، حيث تتنوع المزادات ما بين مزادات حضورية وإلكترونية وهجين؛ لتصفية وبيع 243عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، موزعة على 6 مناطق مختلفة في المملكة.

مناطق المزادات

وتبدأ المزادات بمنطقة مكة المكرمة والتي تشمل 5 مزادات منها محافظة جدة لبيع 90 عقارًا في مزاد جار البحر وهتون الغربية الإلكتروني جواهر مكة وثروات مكة ورسن وأعالي مكة الحضوري، ثم منطقة الرياض لبيع 18 عقارًا في مزاد الأصالة الحضوري، ثم منطقة المدينة المنورة في 3 مزادات لبيع 45 عقارًا وتبدأ بمزاد جيرة وأنوار طيبة (الهجين) ومزاد أرض الخير الإلكتروني، ثم المنطقة الشرقية لتشمل 3 مزادات لبيع 37 عقارًا في مزاد مارينا الشرق وواجهة الخبر الحضوري ومزاد مرجان الشرقية الإلكتروني، ثم منطقة حائل لبيع 10 عقارات في مزاد أفاق حائل الإلكتروني، ثم منطقة الحدود الشمالية لبيع 21 عقارًا في مزاد بدنة الإلكتروني، وانتهاءً بمزادين في كلًا من الباحة وجازان لبيع وتصفية 22 عقارًا في مزاد الخير وعبير الباحة الإلكترونيين.

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مركز إنفاذ

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

 

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