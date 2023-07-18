18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (18) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(7) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.