19 بطولة تُزين مسيرة ديفيد سيلفا

قرر النجم الإسباني ديفيد سيلفا، اعتزال لعب كرة القدم رسميًا، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في جلسة تدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد خلال الفترة الإعدادية.

اعتزال ديفيد سيلفا

وأعلن ديفيد سيلفا بالأمس اعتزاله، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم حزين بالنسبة لي. لقد حان الوقت اليوم لنقول وداعًا لما كرست حياتي كلها له. حان الوقت اليوم لتوديع زملائي الذين هم مثل عائلتي. سوف أفتقدكم كثيرًا”.

وأضاف النجم الإسباني قائلًا: “تشيس (فالنسيا)، وأرميروس (إيبار)، وسيلتيناس (سيلتا فيغو)، السيتيزنيز (مان سيتي) وتكسوري أوردينز (ريال سوسيداد).. شكرا لأنكم جعلتوني أشعر أنني في بيتي”.

مسيرة حافلة بالإنجازات

ويملك ديفيد سيلفا صاحب الـ37 عامًا، مسيرة مليئة بالإنجازات، ولُقب بـ”الساحر” لقدراته الكبير على التمرير والاحتفاظ بالكرة، وبدأ مشواره في صفوف ناشئي نادي فالنسيا، وتدرج في المراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول.

وأُعير سيلفا إلى صفوف إيبار وسيلتا فيغو، قبل أن يعود مجددًا لفالنسيا في صيف عام 2006، ولعب 168 مباراة بقميصه، ونجح في تسجيل 32 هدفًا، وقدم 36 تمريرة حاسمة، وحصد كأس ملك إسبانيا.

وانضم ديفيد سيلفا إلى مانشستر سيتي في عام 2010، ولعب في صفوفه لمدة 10 سنوات، لعب خلالهم 436 مباراة، وأحرز 77 هدفًا وقدم 140 تمريرة حاسمة، ليضع له السيتيزنز تمثالًا في النادي رفقة الأساطير الذين صنعوا تاريخ.

وتوج سيلفا بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 4 مرات، كأس الرابطة 5 مرات، الدرع الخيرية 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، قبل أن يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال سوسيداد في عام 2020 في صفقة انتقال حر.

ولعب ديفيد سيلفا 93 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد، ونجح في تسجيل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس ملك إسبانيا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك سيلفا في منتخبات الناشئين والشباب، قبل أن يلعب مع منتخب إسبانيا الأول في نوفمبر 2006، ليلعب معه 125 مباراة ويسجل 35 هدفًا، وتوج بكأس العالم 2010، وبطولتي كأس الأمم الأوروبية 2008 و2012.