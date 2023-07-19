19 وظيفة بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر (19) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– مهندس نظم اتصالات

– مهندس اتصالات تصميم الموجي

– مهندس ميكانيكي

– مهندس مراقبة الطيران

– مهندس نظام

– مهندس الكترونيات

– مهندس بصريات كهربائية

– مهندس تحكم

– مهندس كيميائي

– مهندس طيران

– مهندس اتصالات

– مهندس أنظمة دفاع

– مهندس أجهزة

– مطور ذكاء اصطناعي

– مهندس بصريات كهربائية

– مهندس معالجة بيانات الرادار

التخصصات المطلوبة:

– الفيزياء

– علوم الكومبيوتر

– الذكاء الاصطناعي

– البصريات

– الهندسة الكهربائية

– هندسة الاتصالات

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الإلكترونية

– هندسة كيميائية

– هندسة الطيران

– هندسة الكترونيات الدفاع

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا