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19 وظيفة بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
19 وظيفة بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر (19) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– مهندس نظم اتصالات
– مهندس اتصالات تصميم الموجي
– مهندس ميكانيكي
– مهندس مراقبة الطيران
– مهندس نظام
– مهندس الكترونيات
– مهندس بصريات كهربائية
– مهندس تحكم
– مهندس كيميائي
– مهندس طيران
– مهندس اتصالات
– مهندس أنظمة دفاع
– مهندس أجهزة
– مطور ذكاء اصطناعي
– مهندس بصريات كهربائية
– مهندس معالجة بيانات الرادار

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التخصصات المطلوبة:

– الفيزياء
– علوم الكومبيوتر
– الذكاء الاصطناعي
– البصريات
– الهندسة الكهربائية
– هندسة الاتصالات
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الإلكترونية
– هندسة كيميائية
– هندسة الطيران
– هندسة الكترونيات الدفاع

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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