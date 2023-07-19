السعودية تسير بخطى واثقة ومدروسة.. إنجازات تتلوها إنجازات قطعنا جسر التردد وأصبحنا نصنع حلمنا ومستقبلنا.. السعودية لا تشبه أحداً 19 وظيفة بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس موسكو: الأوضاع الحالية قد تؤدي لمواجهة مباشرة مع الغرب نيوم تعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية فأعلى رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق اختناق 10 أفراد من أسرة واحدة بحريق في باكستان 4 طرق لاستخدام طفايات الحريق
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر (19) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
– مهندس نظم اتصالات
– مهندس اتصالات تصميم الموجي
– مهندس ميكانيكي
– مهندس مراقبة الطيران
– مهندس نظام
– مهندس الكترونيات
– مهندس بصريات كهربائية
– مهندس تحكم
– مهندس كيميائي
– مهندس طيران
– مهندس اتصالات
– مهندس أنظمة دفاع
– مهندس أجهزة
– مطور ذكاء اصطناعي
– مهندس بصريات كهربائية
– مهندس معالجة بيانات الرادار
– الفيزياء
– علوم الكومبيوتر
– الذكاء الاصطناعي
– البصريات
– الهندسة الكهربائية
– هندسة الاتصالات
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الإلكترونية
– هندسة كيميائية
– هندسة الطيران
– هندسة الكترونيات الدفاع
التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا