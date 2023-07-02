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تم نقلهم خلال 7 أيام عبر 2208 رحلات ترددية

 2.13 مليون راكب بـ قطار المشاعر خلال موسم الحج

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
 2.13 مليون راكب بـ قطار المشاعر خلال موسم الحج
المواطن - واس

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) نجاح خطتها لتشغيل قطار المشاعر المقدسة في موسم حج 1444هـ وذلك بعد أن قامت بنقل أكثر من 2.13 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في منى وعرفات ومزدلفة خلال 2208 رحلة ترددية.

7 أيام تشغيل

وأوضحت أنه تم نقل هذا العدد الكبير من الحجاج خلال أيام التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة والبالغ عددها سبعة أيام والتي انطلقت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة وصولاً إلى نهاية عملية النقل التي انتهت اليوم الثالث عشر من ذي الحجة آخر أيام التشريق.

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وأشارت إلى أن الحركة الأولى للقطار شهدت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة نقل ما يقارب 22.4 ألف شخص، في حين تم تنفيذ الخطط الخاصة بقطار المشاعر المقدسة والتي تضمنت تصعيد أكثر من 298.7 ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وتلا ذلك قيام قطار المشاعر بنقل أكثر من 297 ألف حاج خلال نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وقام القطار بعد ذلك بإفاضة ما يزيد عن 396 ألف حاج إلى مشعر منى، وخلال أيام التشريق تجاوز عدد من انتقلوا من محطات (منى1 ، منى 2، مزدلفة 3، عرفات 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات) أكثر من 1.12 مليون راكب مما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.

نجاح موسم حج 1444

بدوره تقدم الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك بتهنئته للقيادة الرشيدة بنجاح موسم حج 1444هـ ومؤكداً على الأثر الكبير للدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع الخطوط الحديدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، والذي أسهم في نجاح “سار” في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع وذلك بمتابعة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ونوّه الدكتور المالك بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبيرين من سمو وزيـر الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وسمو مستشار خـادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وحرصهم المستمر على ضمان توفير كل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام، ً مؤكدا حرص “سار” الكبير على تقديم أفضل الخدمات وتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتحسين تجربة الحاج في التنقل باستخدام قطار المشاعر المقدسة.

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