%2.7 معدل التضخم السنوي في السعودية خلال يونيو

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يونيو إلى 2.7%، وهو أقل من الشهر السابق (مايو 2023م)، على أساس سنوي، حيث كان (2.8%).
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان عبر الصفحة الرسمية لها بموقع “تويتر”، إن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2022، بلغ +2.7%.
وأضافت أن التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، مقارنة بشهر مايو 2023، +0.2%.
وجاءت نسبة التغير السنوية، وفقا للهيئة العامة للإحصاء، بالنسبة للأغذية والمشروبات +1.0%، والتبغ بنسبة، +0.1%، والملابس والأحذية -2.9%.
أما عن السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع وقود أخرى +9.1%، وتأثيث وتجهيزات المنزل -2.3%، وجاءت الصحة +0.6%، والنقل +1.6%، والاتصالات -0.7%، الترفيه والثقافة +2.6%.
وجاءت نسبة التغير في السلع والخدمات الشخصية المتنوعة -0.1%، أما عن التعليم +3.0%، فيما جاءت نسبة التغير في المطاعم والفنادق +4.3%.