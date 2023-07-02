2.8 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر

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تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق: الرياض، مكة المكرّمة، المنطقة الشرقية (2.822.282) اتصالاً خلال شهر يونيو من عام 2023م، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصّص بلغات عدة وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرّمة (1.128.016)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1.180.670)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (513.596)، بإجمالي (2.822.282) مكالمة في عموم المناطق، والتي تأتي ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911.
فيديو | المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى نحو 3 ملايين اتصال خلال شهر يونيو 2023 #الإخبارية pic.twitter.com/SyC82VJ5YN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2023