20 مليار دولار خسائر تغيير شعار واسم تويتر

حل الحل الشعار الجديد “إكس” (X) محل الطائر الأزرق الشهير على سطح مبنى تويتر في سان فرانسيسكو، في إطار إعادة تسمية العلامة التجارية للمنصة، وسط تباين لردود الأفعال بعد تغيير العلامة التجارية للمنصة الأشهر حول العالم.

تثبيت الشعار الجديد

وحل الشعار الجديد “إكس” (X) محل الطائر الأزرق الشهير على سطح مبنى تويتر في سان فرانسيسكو، في إطار إعادة تسمية العلامة التجارية للمنصة، تم عرض شعار تويتر الجديد “X” على الجزء الخارجي من مقر الشركة في سان فرانسيسكو في وقت متأخر، وكشف الرئيس التنفيذي لشركة” X “، تويتر سابقًا، عن الشعار الجديد الذي يتميز بعلامة ‘X’ كبديل للرمز الأيقوني الشهير.

وسجلت منصة “X”، تويتر سابقًا، زيادة في عدد المستخدمين شهريًا، حيث قال مالك الشركة Elon Musk إن المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي، والتي تسمى الآن X، وصلوا إلى مستوى جديد.

زيادة عدد المستخدمين لـ X

وشارك ماسك رسمًا بيانيًا أظهر أن العدد الأخير يزيد على 541 مليونًا، وكتب عبر تويتر: “بلغ عدد المستخدمين الشهريين مستوى مرتفعًا جديدًا في عام 2023″، مضيفًا أن هذه الأرقام تأتي بعد إزالة عدد كبير من الروبوتات.

وأفاد موقع تويتر أن لديه 229 مليون مستخدم نشط شهريًا في مايو 2022، وفي نوفمبر من العام الماضي، ادعى Musk أن لديه 259.4 مليون مستخدم نشط يوميًا.