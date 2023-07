20 مليار دولار خسائر تغيير شعار واسم تويتر

وأصدر إيلون ماسك، الأحد الماضي، مرسومًا يقضي بتغيير اسم منصة Twitter إلى “X”، مؤكدًا أنه سيتخلص من شعار تويتر وكل الكلمات المرتبطة به، بما في ذلك كلمة “تغريدة”. وقضت خطوة ماسك على ما بين 4 مليارات دولار و 20 مليار دولار من حيث القيمة السوقية للمنصة، وفقًا للمحللين ووكالات العلامات التجارية.

وقال ستيف سوسي، مدير الاتصال بالعلامة التجارية في Siegel & Gale: “استغرق الأمر أكثر من 15 عامًا لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم، لذا فإن خسارة Twitter كاسم تجاري يمثل ضربة مالية كبيرة”.

