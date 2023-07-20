20 مليار دولار خسائر تغيير شعار واسم تويتر

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حل الحل الشعار الجديد “إكس” (X) محل الطائر الأزرق الشهير على سطح مبنى تويتر في سان فرانسيسكو، في إطار إعادة تسمية العلامة التجارية للمنصة، وسط تباين لردود الأفعال بعد تغيير العلامة التجارية للمنصة الأشهر حول العالم.
وحل الشعار الجديد “إكس” (X) محل الطائر الأزرق الشهير على سطح مبنى تويتر في سان فرانسيسكو، في إطار إعادة تسمية العلامة التجارية للمنصة، تم عرض شعار تويتر الجديد “X” على الجزء الخارجي من مقر الشركة في سان فرانسيسكو في وقت متأخر، وكشف الرئيس التنفيذي لشركة” X “، تويتر سابقًا، عن الشعار الجديد الذي يتميز بعلامة ‘X’ كبديل للرمز الأيقوني الشهير.
وأصدر إيلون ماسك، الأحد الماضي، مرسومًا يقضي بتغيير اسم منصة Twitter إلى “X”، مؤكدًا أنه سيتخلص من شعار تويتر وكل الكلمات المرتبطة به، بما في ذلك كلمة “تغريدة”. وقضت خطوة ماسك على ما بين 4 مليارات دولار و 20 مليار دولار من حيث القيمة السوقية للمنصة، وفقًا للمحللين ووكالات العلامات التجارية.
وقال ستيف سوسي، مدير الاتصال بالعلامة التجارية في Siegel & Gale: “استغرق الأمر أكثر من 15 عامًا لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم، لذا فإن خسارة Twitter كاسم تجاري يمثل ضربة مالية كبيرة”.
#WATCH | #Twitter's new logo 'X' was projected on the exterior of the company's HQ in #SanFrancisco late on #Sunday. #ElonMusk & X Corp CEO #LindaYaccarino unveiled the #newlogo featuring a white 'X' on a black background as a replacement for the famous #bluebird symbol pic.twitter.com/flf9NKVAEo
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) July 25, 2023
أعلن ماسك ، الذي تراجعت قيمة شركته بشكل كبير، منذ شرائها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، عن التغيير بحلول صباح يوم الاثنين الماضي، وبدأ ظهور شعار “X” أسود جديد، عبر الموقع ومن ثم وضعه فوق المقر الرئيسي. وحددت ليندا ياكارينو ، الرئيس التنفيذي الجديد لـ X، رؤية الشركة لتصبح موقعًا للصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية.
يصف المحللون ووكالات العلامات التجارية إعادة تسمية المنتج بالقرار الخاطئ، وقال تود إروين، مؤسس وكالة العلامات التجارية Fazer، في تصريحات لموقع “fortune” المختص بمجال المال والأعمال، إن Twitter هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. تزين ملصقات الطيور الشركات الصغيرة والمواقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب شعارات Instagram و Facebook.
قال جوشوا وايت، أستاذ العلوم المالية بجامعة فاندربيلت، إن شعبية تويتر جعلت مصطلحات مثل “تغريدة” و “إعادة التغريد” جزءًا من الثقافة الحديثة، حيث تُستخدم بانتظام لشرح كيفية تواصل المشاهير والسياسيين وغيرهم مع الجمهور.