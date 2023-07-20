20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر

تأمل إدارة نادي النصر في التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، المغربي الدولي ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بدلًا من الكولومبي دافيد أوسبينا.

النصر يفاوض ياسين بونو

وأكدت تقارير بالأمس أن نادي النصر يرغب في ضم ياسين بونو هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع الحارس أوسبينا قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نادي النصر تقدم بعرض مُغر للتعاقد مع ياسين بونو، واللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن الحارس المغربي مطلوب في عدد من الأندية الأوروبية.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي إشبيلية لن يسمح برحيل بونو بأقل من 20 مليون يورو، مشددة في الوقت ذاته على أن حارس المرمى المغربي سيحصل من النصر على عرض لا تستطيع الفرق الأوروبية منافسته.

ويمتد تعاقد ياسين بونو صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني حتى 30 يونيو عام 2025، وخاض معه 140 مباراة في جميع البطولات حتى الآن، وتوج ببطولة الدوري الأوروبي مرتين.

إصابة أوسبينا

وكان الإعلامي الرياضي علي العنزي قد أكد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي النصر بدأ بالفعل في إجراءات فسخ عقد أوسبينا، نظرًا لحاجته للخضوع إلى عملية أخرى، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.