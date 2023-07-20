20 مليون يورو شرط البايرن لبيع ساديو ماني إلى الأهلي

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني حدد سعر بيع اللاعب السنغالي ساديو ماني وذلك بعد اهتمام أهلي جدة بالتعاقد معه.

وقالت Sky Sport الألمانية إن البايرن لا يمانع رحيل نجمه السنغالي صاحب الـ 31 عامًا للراقي مقابل 20 مليون يورو.

ورُشح النجم السنغالي للانضمام إلى الأهلي من أجل اللحاق بزميله السابق في ليفربول الإنجليزي، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الذي انضم إلى الأهلي حتى صيف عام 2026.

نيوكاسل فكّر في ضم ساديو ماني

وكان اسم اللاعب السنغالي ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صيف العام الحالي.

وسيعتمد الراقي على نجاحه في ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من أجل إقناع ساديو ماني بالالتحاق بمواطنه في الراقي.

يذكر أن ماني كان فاز مع المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية.