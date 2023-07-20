20 وظيفة أكاديمية شاغرة بـ جامعة الإمام

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والممثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر (20) وظيفة أكاديمية للرجال والنساء على رتبة (معيد) لشغلها على طريق التعاقد على النحو التالي:

الكليات:

– الاقتصاد والعلوم الإدارية

– الإعلام والاتصال

– علوم الحاسب والمعلومات

– العلوم

– الهندسة

– الطب

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 29 سنة عند الإعلان.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– أن تنطبق على المتقدم مواد اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

– أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بمرحلة الانتظام.

– ألا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدا إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير.

– عدم وجود ما يخل بسلامة التوجه والفكر والمنهج.

– أن يجتاز المقابلات اللازمة للنقل وأي شروط أخرى يحددها القسم والكلية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل معادل في المملكة العربية السعودية إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا عن طريق الرابط: ا اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/4 هـ.