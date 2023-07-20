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20 وظيفة شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل 

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
20 وظيفة شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل 
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل توفر 20 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مصمم جرافيك.
– مدير إعلام رقمي.
– مدير إدارة الموارد البشرية.
– مدير الخدمات الإدارية والأرشفة.
– مدير إدارة الفعاليات والمعارض.
– مدير إدارة المعلومات الجيومكانية.
– أخصائي موارد البشرية.
– أخصائي تدريب وتطوير موارد البشرية.
– أخصائي الإدارة الاستراتيجية.
– مدير عام الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص.
– أخصائي استثمار وعلاقات المستثمرين.
– مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.
– مدير إدارة التراث الثقافي.
– مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع.
– فني دعم تقنية المعلومات.
– أخصائي تحليل نظم المعلومات – تطبيقات
– أخصائي المستودعات والأصول.
– مدير مكتب إدارة البيانات.
– مدير إدارة الأمن السيبراني.
– أخصائي قانوني.

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المؤهلات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات التقنية.

نبذة عن الهيئة:

– تعمل هيئة تطوير منطقة حائل على استقطاب المواهب والقدرات المتميزة للعمل مع فريق الهيئة للتطوير والإشراف على الخدمات التي تقدمها المنطقة لمواطنيها وزوارها بما يضمن تنافسية وجاذبية المنطقة واستدامتها وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات المعتمدة بالهيئة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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