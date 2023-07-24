2000 ريال غرامة عبور المارة من أماكن غير مخصصة للمشاة

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أوضح المختص بالسلامة المرورية صالح الغامدي، قيمة الغرامات التي يتم فرضها على المشاة في حال عبورهم من أماكن غير مخصصة لهم.
وقال الغامدي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: عبور المشاة في أي خط سريع يعتبر مخالفة، والغرامة تتراوح من 1000 إلى 2000 ريال، لأن العبور بتلك الطريقة يعرضهم للخطر.
أما فيما يخص قائد المركبة، أكد الغامدي أن عليه أن يحترم خطوط المشاة وترك مسافة لا تقل عن مسافة متر عن تلك الخطوط لتكون الأولوية لعبور المشاة.
وتابع المختص بالسلامة المرورية، بعض السائقين ليس لديهم وعي باحترام عبور المشاة، وحتى نكون منصفين فإنه بالمقارنة بالسنوات السابقة نجد أننا نتقدم يوم بعد يوم، ونحن في المسار الصحيح لكن نحتاج أن نعجل في هذا المسار.
وأردف: بعض المشاة يعرضون حياتهم للخطر، فهناك من يستسهل ويعبر الطرق من غير الأماكن المخصصة للمشاة. لافتًا إلى أن أكثر من يرتكبون هذه المخالفة من الوافدين.
فيديو | تفاصيل الغرامات على عبور المشاة في غير الأماكن المخصصة لهم..
التفاصيل مع المختص بالسلامة المرورية صالح الغامدي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/p8s0I1wHUS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2023