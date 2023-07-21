Icon

سيرجي سافيتش يكشف كيف انتقل إلى الهلال Icon قاصر تنقذ نفسها من خاطفيها بكلمة واحدة Icon اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه Icon 23 مليون مسافر عبر مطارات جدة Icon عمر السومة لجماهير الأهلي: سأشتاق لكم Icon قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا Icon صلاة أول جمعة في العام الهجري الجديد بالمسجد النبوي Icon أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي Icon تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين Icon الموت يغيب المغني الأمريكي الشهير توني بينيت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
انتشال خمسة جثامين أخرى من تحت الأنقاض

21 قتيلًا حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بالهند

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
21 قتيلًا حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بالهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وسائل إعلام محلية، إن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذي وقع في قرية بولاية (ماهاراشترا) غربى الهند، ارتفع إلى 21 قتيلا، بعد انتشال خمسة جثامين أخرى من تحت الأنقاض، اليوم الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 1.3 كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر بمطار جدة

إحباط تهريب 1.3 كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر بمطار جدة

آرسنال يكسب نجوم الدوري الأمريكي بخماسية

آرسنال يكسب نجوم الدوري الأمريكي بخماسية

وبحسب قناة “إن دي تي في” الهندية، في الهند، فإن من بين الضحايا الخمس ثلاثة رجال وامرأتين، بينما يتم البحث عن 93 ساكنًا آخر بعد وقوع الانهيار الأرضى الهائل، فيما لم يتم تحديد مكان 114 ساكنًا كانوا بالخارج وقت وقوع الكارثة.

وكانت فرق القوات الوطنية لمواجهة آثار الكوارث استأنفت، صباح اليوم، عملية البحث والإنقاذ التي كانت تجريها في موقع الانهيار الأرضي، بعد تعليق العملية في وقت متأخر، مساء أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم