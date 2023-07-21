21 مليون ريال قيمة عقد استثماري في القصيم

أبرمت أمانة منطقة القصيم، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل وصيانة عدد (12) موقعا لإقامة لوحات رقمية دعائية وإعلانية على الجسور والأنفاق بمدينة بريدة بقيمة إجمالية بلغت (21.600.000) ريال، وذلك ضمن برامجها التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تهدف إلى التكامل وتحسين المشهد الحضري، وإضافة بعد جمالي للمدينة من خلال وسائل إعلانية مميزة ذات تقنية عالية.

ودعت أمانة القصيم المؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة الاستثمار البلدي (فرص)، التي تطرحها أمانة منطقة القصيم في مجالات الاستثمار المتنوعة.