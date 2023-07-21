21 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة العامة للري

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أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر 21 وظيفة شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).