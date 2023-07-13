215 ألف وظيفة شاغرة في الذكاء الاصطناعي حول العالم

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم الاختصاصات النامية الجديدة في قائمة “الوظائف الشاغرة” في العالم، حيث يوفر القطاع حاليًّا أكثر من 215 ألف وظيفة شاغرة في العالم.

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة التي توفر نحو 173 ألف وظيفة مفتوحة بجانب المملكة المتحدة التي توفر 16825 وظيفة.

واستحدثت 3575 شركة أمريكية وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص في الوظائف الشاغرة.

الوظائف الأكثر شيوعاً

وتشمل بعض الوظائف الأكثر شيوعًا الأدوار التقنية التي تتوقعها، مثل مهندس البرمجيات وعالم البيانات ومصمم المنتج ومهندس التعلم العميق المتخصص بإيجاد نظريات وخوارزميات تتيح للآلة أن تتعلم بنفسها عن طريق محاكاة الخلايا العصبية في جسم الإنسان.

ويقول جيمس نيف، رئيس علوم البيانات في Adzuna: إن أحد المجالات سريعة النمو هو وظيفة مدير الضرائب في شركات المحاسبة.

وتتطلع شركات المحاسبة والاستشارات بشكل متزايد إلى توظيف محاسبين ومديري ضرائب يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي الصحيحة لجعل الأعمال أكثر كفاءة باستخدام نماذج لغوية كبيرة.

ويبلغ متوسط رواتب وظيفة مدير الضرائب باستخدام الذكاء الاصطناعي نحو 100.445 دولارًا سنويًّا، وفقًا لبيانات Adzuna. وتصل رواتب المحترفين في المجال إلى 146244 دولارًا.

3 دول تبحث عن موظفين

وأعلنت ثلاث دول عن إتاحة أكثر من 215 ألف وظيفة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وتقود الولايات المتحدة الطريق في بناء مجموعة مواهب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ففي حين أعلنت عن 173000 وظيفة مفتوحة في الذكاء الاصطناعي في يونيو، أعلنت الشركات الهندية في المجمل 25900 وظيفة، وأدرجت 16825 وظيفة خلال الفترة نفسها في المملكة المتحدة.

شات جي بي تي

وكانت وظائف الذكاء الاصطناعي موجودة منذ عقود، لكنها شهدت زخمًا استثنائيًّا في الأشهر الأخيرة مع دخول ChatGPT المشهد في أواخر عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كانت الشركات التي تأمل في البقاء على أعتاب التكنولوجيا الناشئة في حاجة ماسة لتوظيف الأشخاص ذوي المهارات لبناء التكنولوجيا في سير عملها، مثل إنشاء روبوتات محادثة لتحسين خدمة العملاء أو معالجة كميات كبيرة من البيانات لاتخاذ قرارات العمل.

المساعدة

وجد استطلاع حديث لأفضل الشركات في LinkedIn أن ما يقرب من 70% يقولون إن الذكاء الاصطناعي يساعدهم بالفعل على أن يكونوا أسرع وأكثر ذكاءً، ويقول 32% آخرون إنهم يتوقعون تحقيق مكاسب أكبر من استخدامه في السنوات المقبلة.

وأدرجت شركات مثل EY الذكاء الاصطناعي بوصفه من أهم ثلاث أولويات للتوظيف.

ويقول جيمس نيف، رئيس علوم البيانات في Adzuna: إن الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف ذات رواتب عالية يجب أن يراقبوا الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من العام الحالي على وجه الخصوص.