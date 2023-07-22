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عدم لبس القفازات وسوء حفظ الأغذية أبرزها

22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت أمانة محافظة جدة، توضيحًا حول المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مقهى شهير في جدة، بسبب عدم القدرة على الامتثال للاشتراطات البلدية اللازمة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة.

وأكدت أمانة جدة أنه بعد التحقق من سجل النشاط، تم التأكد من أن المالك وقع على إقرار الاطلاع على اشتراطات النشاط قبل حصوله على الترخيص، لافتة إلى أن الإغلاق تم بسبب تكرار المخالفات الصحية وعدم الالتزام بمعالجتها وانتهاء رخصة النشاط التي لم يتم تجديدها.

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22 مخالفة صحية

وأوضحت أن المخالفات تمثلت في رصد 22 مخالفة صحية خلال الفترة من 2021- 2023م، وعدم الالتزام بإصدار كروت صحية للعاملين، وعدم لبس القفازات وغطاء الرأس، وسوء حفظ وتداول الأغذية، وتسجيل حالة هروب العمالة أثناء جولة رقابية؛ وعدم الالتزام بسداد المخالفات المستحقة.

كما أشارت إلى انتهاء رخصة النشاط علمًا بأنه لم يتم تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرصودة خلال فترة تقديم الاعتراضات النظامية.

أمن وسلامة الغذاء

وأكدت حرصها على دعم رواد الأعمال مع ضرورة مراعاة الصحة العامة وحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وأن حق الاعتراض مكفول لجميع المنشآت ويتم النظر فيه من قبل لجنة مستقلة.

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