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26 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
26 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب أخصائي غدد صماء والسكري.

– طبيب نائب أطفال عام/ الطوارئ.

– طبيب نائب أطفال عام (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركرة للأطفال (عدد 4 وظائف).

– أخصائي تمريض/ غرفة العمليات (عدد 4 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أطفال خدج (عدد 4 وظائف).

– أخصائي تمريض/ وحدة التوليد.

– أخصائي تمريض/ قسم الطوارئ (عدد 4 وظائف)..

– طبيب نائب أمراض النساء والتوليد.

– أخصائي/ فني تخطيط كهربائية الدماغ.

– أخصائي/ فني تخطيط كهربائية القلب.

– استشاري الطب النفسي.

– استشاري الأحياء الدقيقة والمناعة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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