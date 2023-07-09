2600 عملية قسطرة وقلب مفتوح خلال موسم الحج

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أجرت مدينة الملك عبدالله الطبيّة بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خلال موسم الحج هذا العام 1444هـ، أكثر من 2600 عملية قسطرة قلبية وجراحة قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام و768 عملية مماثلة لمرضى من غير الحجاج.
وحددت الإحصائيات الصادرة من المدينة الطبية، أنه تم من غرة شهر ذي القعدة وحتى الـ19 من ذي الحجة إجراء أكثر من 2600 عملية قلب للحجاج، منها 2460 عملية قسطرة قلبية كان نصيب الحجاج منها 889 ، بينما تم إجراء 1571 لغير الحجاج، كما بلغ مجموع عمليات جراحة القلب مفتوح 136 عملية منها 52 عملية للحجاج و 84 عملية لغير الحجاج، وتُجرى العمليات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ودون توقف.
وأفادت المدينة الطبية بأنه يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، إضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب التي تشمل زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.
ويأتي ذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 500 سرير، وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.