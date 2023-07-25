266 إطفائيًّا يخمدون حرائق رودس اليونانية

لقطات مذهلة لأكبر مبنى مكاتب في العالم 266 إطفائيًّا يخمدون حرائق رودس اليونانية مقتل 18 سجينًا داخل سجن بالإكوادور تطفل راكب يربك طائرة أمريكية ويجبرها على العودة توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني تيك توك يضيف خيار المنشورات النصية مع تصاعد المنافسة مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
تجددت الحرائق في بلدة فاتي في جزيرة رودس اليونانية، وفقًا لقناة العربية عاجل.
وهناك صعوبات هائلة أمام عناصر الإطفاء اليونانية زادت من اندلاع الحرائق بالمناطق الجبلية.
كذلك صعبت شدة الرياح من مهمة إخماد الحرائق في اليونان. ويحاول 266 من رجال الإطفاء، إخماد الحرائق في جزيرة رودس اليونانية.
وقال رئيس بلدية رودس اليونانية: إن حرائق الغابات مفتعلة.