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تجددت الحرائق في بلدة فاتي

266 إطفائيًّا يخمدون حرائق رودس اليونانية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
266 إطفائيًّا يخمدون حرائق رودس اليونانية
المواطن - فريق التحرير

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تجددت الحرائق في بلدة فاتي في جزيرة رودس اليونانية، وفقًا لقناة العربية عاجل.

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وهناك صعوبات هائلة أمام عناصر الإطفاء اليونانية زادت من اندلاع الحرائق بالمناطق الجبلية.

كذلك صعبت شدة الرياح من مهمة إخماد الحرائق في اليونان. ويحاول 266 من رجال الإطفاء، إخماد الحرائق في جزيرة رودس اليونانية.

وقال رئيس بلدية رودس اليونانية: إن حرائق الغابات مفتعلة.

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