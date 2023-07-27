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27 فرصة استثمارية في الأحساء بعائد يفوق 126 مليون ريال

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
27 فرصة استثمارية في الأحساء بعائد يفوق 126 مليون ريال
المواطن - واس

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وقّعت أمانة الأحساء عقوداً لـ 27 فرصة استثمارية، ضمن الفرص المطروحة في بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” للعام الجاري 2023م، بعائد استثماري يُقدر بنحو 126 مليوناً و17 ألفاً و340 ريالاً.

مشروعات الأحساء

وأكدت الأمانة أن هذه العقود الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالمشاركة في الاستثمار البلدي إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية “فرص” للتقديم على تلك الفرص.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل مستشفى بحي القدس في مدينة الهفوف بمساحة 17600 متر مربع، وإنشاء وتشغيل وتطوير وجهة سياحية في شاطئ العقير على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة منطقة الشاطئ المعياري والكرافانات بشاطئ العقير بمساحة 120 ألف متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة ترفيهية جنوب الهفوف بمساحة 132 ألف متر مربع، وإنشاء وتشغيل 3 مجمعات تجارية، وتطوير وتشغيل وصيانة حديقة حي محاسن بمدينة المبرز وحديقة حي المحمدية بمدينة الهفوف بمساحات تبلغ 52000 متر مربع، إضافة إلى الاستثمار في الإنشاء والتشغيل لعدد من الأنشطة في المجالات الترفيهية والصناعية والمهنية.

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رفع كفاءة الطرق

من جانب آخر, تواصل أمانة الأحساء أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الملك عبدالعزيز بمدينة العمران في المحافظة، مبينة أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 62% وأنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في الرُبع الرابع من العام الجاري 2023.
وأبانت الأمانة أن المشروع يأتي امتداداً لجهود الأمانة المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن في المجتمعات الحضرية وتعزيز الخدمات البلدية التي تتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يُعد طريق الملك عبدالعزيز من أهم الطرق الحيوية التي تربُط مدن وبلدات الحاضرة بعدد من المعالم السياحية التي منها جبل القارة، متنزه المُشقّر، ومتنزه الأحساء الوطني.

الأحساء

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