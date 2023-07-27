27 يوليو موعدًا لإجراء قرعة تصفيات آسيا لـ كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إجراء قرعة الدورين الأول والثاني من تصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027 في السعودية يوم 27 يوليو الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك 45 منتخبًا في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس آسيا.

تفاصيل القرعة

ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على نظام التصفيات، حيث تمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصف في النهائيات العالمية، ما يعني أن المنتخبات الـ18 صاحبة التصنيف الأدنى من أصل 45 منتخبًا، بحسب التصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي سيصدر يوم 20 يوليو، سوف تستهل مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة.

وسيتم تقسيم هذه المنتخبات الـ18 على 9 مواجهات، بحيث يتقابل كل فريقين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و17 أكتوبر 2023.

– وتتأهل المنتخبات الـ9 التي تحقق الفوز في الدور الأول، من أجل المشاركة في الدور الثاني، كي تنضم إلى 27 منتخبًا، بحيث يتواجد 36 منتخبًا في الدور الثاني، سيتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 ولغاية يونيو 2024.

كيفية التأهل لـ كأس العالم

– ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع، وتضمن في ذات الوقت الحصول على مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

– ويجري سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هنالك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

– في الجهة المقابلة فإن المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة، تنتقل للمنافسة في الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة في وقت لاحق.