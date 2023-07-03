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لحماية الغطاء النباتي في الغابات أو المتنزهات الوطنية

3 آلاف ريال غرامة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
3 آلاف ريال غرامة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرًا إلى أن هذه مخالفة تُعرّض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال.

إشعال النار

وقال المركز عبر حسابه بموقع تويتر: يمنع المركز إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، أو بغير الوسائل المسموح بها، حمايةً للغطاء النباتي في الغابات أو المتنزهات الوطنية.

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المخالفات والغرامات

وتطبق الغرامات المالية بحق المخالفين؛ بحيث تكون 1000 ريال في المرة الأولى، و2000 ريال في المرة الثانية، و3000 ريال في المرة الثالثة، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة.

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