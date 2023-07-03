3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو

أعلن النادي الأهلي المصري مؤخرًا عن رحيل اللاعب البرازيلي برونو سافيو وعودته مرة أخرى إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نهاية مسيرة سافيو مع الأهلي المصري

وفي وقت سابق، كان الإعلامي المصري سيف زاهر مقدم برنامج ” ملعب أون تايم” على قناة On Time Sports المصرية أشار إلى 3 أمور أنهت مسيرة برونو سافيو مع الأهلي وهم ” تعاليه الشديد مع لاعبي الأهلي وأنه أفضل منهم فنيًا، تعطيله صفقة انضمام مواطنه جوستافو سوزا جيونبوك هيونداي بسبب حديثه مع الأخير وإخافته من الانضمام إلى الأهلي“.

السبب الثالث كان شعور برونو سافيو بالغضب بسبب إبلاغه من قبل إدارة الأهلي أن راتبه سيتأخر لمدة 5 أيام فقط.

وقرر المدرب السويسري مارسيل كولر من وقتها تجميد برونو سافيو وعدم الاستعانة به.

وكان برونو سافيو انضم إلى المارد الأحمر في صيف 2022 مقابل مليون ونصف المليون دولار أمريكي، ثم عاد مرة أخرى لفريقه بوليفار البوليفي مقابل مليون دولار أمريكي حصل عليهم الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه النادي الإسماعيلي حاليًا في الجولة الـ 18 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري موسم 2022/2023 حيث يبحث الأهلي عن الفوز للانفراد بصدارة الدوري.