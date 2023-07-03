Icon

وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة Icon 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل Icon ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة Icon المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة نشاط الدفع الآجل Icon دولة تدرس حظر الهواتف والساعات الذكية في المدارس Icon 3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو Icon وزير الطاقة: نقوم بعمل كبير جدًّا في الحفاظ على استقرار السوق Icon حظر الهواتف والساعات الذكية في مدارس هولندا Icon نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب عاد إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي

3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي المصري مؤخرًا عن رحيل اللاعب البرازيلي برونو سافيو وعودته مرة أخرى إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نهاية مسيرة سافيو مع الأهلي المصري

وفي وقت سابق، كان الإعلامي المصري سيف زاهر مقدم برنامج ” ملعب أون تايم” على قناة On Time Sports المصرية أشار إلى 3 أمور أنهت مسيرة برونو سافيو مع الأهلي وهم ” تعاليه الشديد مع لاعبي الأهلي وأنه أفضل منهم فنيًا، تعطيله صفقة انضمام مواطنه جوستافو سوزا جيونبوك هيونداي بسبب حديثه مع الأخير وإخافته من الانضمام إلى الأهلي“.

قد يهمّك أيضاً
لحظة اشتعال النار بعشرات السيارات في فرنسا

لحظة اشتعال النار بعشرات السيارات في فرنسا

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

السبب الثالث كان شعور برونو سافيو بالغضب بسبب إبلاغه من قبل إدارة الأهلي أن راتبه سيتأخر لمدة 5 أيام فقط.

برونو سافيو - الأهلي المصري
سافيو

وقرر المدرب السويسري مارسيل كولر من وقتها تجميد برونو سافيو وعدم الاستعانة به.

وكان برونو سافيو انضم إلى المارد الأحمر في صيف 2022 مقابل مليون ونصف المليون دولار أمريكي، ثم عاد مرة أخرى لفريقه بوليفار البوليفي مقابل مليون دولار أمريكي حصل عليهم الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه النادي الإسماعيلي حاليًا في الجولة الـ 18 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري موسم 2022/2023 حيث يبحث الأهلي عن الفوز للانفراد بصدارة الدوري.

برونو سافيو - الأهلي المصري

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
السعودية اليوم

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام...

السعودية اليوم
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة فعظموا حرمات الله وشعائره
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة...

أخبار رئيسية
فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة
السعودية اليوم

فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على...

السعودية اليوم
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
أخبار أمنية

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة...

أخبار أمنية
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
السعودية اليوم

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة...

السعودية اليوم
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
آخر الاخبار

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

آخر الاخبار
رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال
آخر الاخبار

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

آخر الاخبار