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منها الابتعاد عن التدافع والتزاحم

3 أمور مهمة لضيوف الرحمن عند استخدام وسائل النقل العامة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
3 أمور مهمة لضيوف الرحمن عند استخدام وسائل النقل العامة
المواطن - فريق التحرير

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وجهت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عدة نصائح للمعتمرين وضيوف الرحمن عند استخدام وسائل النقل العامة.

آداب وسائل النقل العامة

وقالت وزارة الحج، عبر إنفوجراف صادر على حسابها بموقع “تويتر”، إن آداب وسائل النقل العامة تشتمل على ضرورة الابتعاد عن التدافع والتزاحم.

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كما تتضمن آداب وسائل النقل العامة، تقديم الأطفال والنساء وكبار السن، والانتظار حتى توقف السائق في المحطات المعتمدة.

آداب وسائل النقل

بدء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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