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تشغيل الإشارات التحذيرية أبرزها

3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطرق الرئيسية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطرق الرئيسية
المرور - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعدد من النصائح في حال تعرض المركبة لعطل أثناء سيرها على الطرق الرئيسة.

تعرض المركبة لعطل فني

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها إنه في حال تعرضت المركبة لأي عطل فني خلال سيرها على الطريق يجب المبادرة فورًا بهذه الإجراءات والتي تشتمل على:

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1- تشغيل الإشارات التحذيرية.

2- إخراج المركبة من أقرب طريق آمن.

3- وضع علامات التحذير تجنبًا لاصطدام المركبات بها ووقوع الحوادث المرورية.

تجهيزات للسلامة المرورية

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، ضرورة وجود التجهيزات اللازمة في المركبة، ما يعزز من السلامة المرورية أثناء القيادة.

كما شددت على ضرورة الانتباه أثناء قيادة السيارة، حتى بحالة المعرفة المسبقة بالطريق.

وقال المرور إن معرفة قائد السيارة المسبقة بالطريق بسبب مروره الدائم عليه لا يعني عدم الانتباه في أثناء القيادة.

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