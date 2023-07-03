3 إرشادات للحفاظ على صحة مرضى القلب

قدم المجلس الصحي السعودي لمَن يعانون من مشاكل صحية في القلب توصية باتباع ثلاثة إرشادات، وضرورة الانتظام عليها لصحة أفضل.

نصائح لمرضى القلب

ونصح المجلس الصحي هذه الفئة أولًا بـ: الانتظام في اتباع نمط غذائي صحي، وتجنُّب الإفراط في تناول الأغذية المشبعة بالدهون.

كما يجب الحرص على الانتظام في ممارسة النشاط البدني، وأخيرًا تناول الأدوية في الوقت المحدد.