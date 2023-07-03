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يجب ممارسة النشاط البدني

3 إرشادات للحفاظ على صحة مرضى القلب

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
3 إرشادات للحفاظ على صحة مرضى القلب
المواطن - فريق التحرير

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قدم المجلس الصحي السعودي لمَن يعانون من مشاكل صحية في القلب توصية باتباع ثلاثة إرشادات، وضرورة الانتظام عليها لصحة أفضل.

نصائح لمرضى القلب

ونصح المجلس الصحي هذه الفئة أولًا بـ: الانتظام في اتباع نمط غذائي صحي، وتجنُّب الإفراط في تناول الأغذية المشبعة بالدهون.

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كما يجب الحرص على الانتظام في ممارسة النشاط البدني، وأخيرًا تناول الأدوية في الوقت المحدد.

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