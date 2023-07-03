3 اشتراطات لشحن ماء زمزم خارج السعودية

أوضحت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من الاشتراطات اللازمة لشحن ماء زمزم خارج المملكة بصحبة حجاج بيت الله الحرام.

وقالت وزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن اشتراطات شحن ماء زمزم، تتمثل في شحن ماء زمزم مع الأمتعة، وأن تكون في عبوات مخصصة للشحن، ويُسمح بعبوة واحدة لكل حاج.

فوائد ماء زمزم

ويحرص ملايين المسلمين على جلب ماء زمزم لدى عودتهم لبلادهم عقب أداء مناسك فريضة العمرة أو الحج، باعتبارها خير ماء الأرض وذات فوائد عظيمة، حيث يعد ماء زمزم الأفضل على وجه الأرض لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: “خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السقم”.