3 جوائز عالمية للسعودية في أولمبياد الفيزياء الدولي

حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، 3 جوائز عالمية في منافسات “أولمبياد الفيزياء الدولي” 2023، في دورته 53 التي أقيمت فعالياتها في دولة اليابان، بمشاركة 387 طالباً من 82 دولة، وذلك خلال الفترة من 9 – 18 يوليو الجاري.

ميداليات وشهادات تقدير

وفاز الطالب حسين قدح “الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة” بميدالية برونزية، متوجاً رحلة تدريب في موهبة، تلقى خلالها 2550 ساعة تدريبية، فيما حصد الطالب مازن الشخص “الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء” ميدالية برونزية، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2150 ساعة تدريبية، كما حققت الطالبة روز السندي “الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم مكة المكرمة”شهادة تقدير، بعد رحلة طويلة من العمل تلقت خلالها 1850 ساعة تدريبية.

ونوهت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية، مهنئة وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأشارت إلى دعم معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان الكبير والمتواصل لموهبة ولأبنائه الموهوبين والموهوبات من طلاب التعليم العام، وحرصه على توفيره كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح الشراكة المثمرة بين الوزارة وموهبة، ونقلها إلى آفاق أرحب؛ من أجل تمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.

جهود وشراكة متميزة

وبينت الدكتورة الهزاع أن هذا الفوز يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها (وزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” وشركائهما الإستراتيجيين) لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.

وأشادت بهذا الإنجاز الوطني الذي رفع اسم المملكة خفاقاً في واحدة من أهم المنافسات العلمية الدولية.

وتأتي مشاركات المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى “رحلة الطالب الموهوب”، تضم عدة مبادرات، منها: فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة.

42 جائزة في الأولمبياد

وبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 42 جائزة ما بين ميداليات وشهادات تقدير.

ومثّل المنتخب السعودي للفيزياء في أولمبياد الفيزياء الدولي فريقاً ضم خمسة طلاب وطالبات، بعد تدريب مكثف داخلياً وخارجياً، امتد آلاف الساعات، على يد متخصصين من المملكة وخارجها، شملت الملتقيات الموسمية، والتدريب المكثف، والاختبارات الهادفة إلى تحديد المستوى؛ للمشاركة في المسابقات الدولية.