3 مباريات غدًا في كأس العالم للسيدات

تُستكمل غدًا الأربعاء مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2023 والمقامة حاليًا في دولتي نيوزيلاندا وأستراليا.

نتائج الجولة الأولى بـ كأس العالم للسيدات

وكانت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة بدأت من يوم الخميس الماضي، حيث فاز منتخب نيوزلاندا على النرويج بهدف دون رد، وفازت أستراليا على إيرلندا بهدف دون رد.

وفي يوم الجمعة الماضية، تعادل منتخب نيجيريا مع المنتخب الكندي بدون أهداف، أما المنتخب السويسري ففاز على منتخب الفلبين بهدفين دون رد، وفاز المنتخب الإسباني على كوستاريكا بثلاثية دون رد.

وفي مباريات السبت الماضي، فازت أمريكا على فيتنام بثلاثية دون رد، وفازت اليابان على زامبيا بخماسية دون رد، بينما فازت إنجلترا على هايتي بهدف دون رد، وفازت الدنمارك على الصين بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس، فازت السويد على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، بينما فازت هولندا على البرتغال بهدف وتعادلت فرنسا بدون أهداف مع جامايكا.

وفي مباريات أمس في بطولة كأس العالم للسيدات، فازت إيطاليا على الأرجنتين بهدف دون رد، وفازت ألمانيا على المغرب بسداسية نظيفة، وفازت البرازيل على بنما برباعية دون رد.

وفي مباريات اليوم أُقيمت مباراتا كولومبيا ضد كوريا الجنوبية والفلبين ضد نيوزيلاندا في ختام لقاءات الجولة الأولى، حيث فازت كولومبيا بثنائية دون رد وفازت الفلبين بهدف دون رد.

وفي افتتاح مباريات الجولة الثانية، أيضًا صباح اليوم، تعادلت سويسرا بدون أهداف مع النرويج.

مباريات الغد

وتُقام غدًا 3 مباريات في الجولة الثانية وهم ” اليابان ضد كوستاريكا في الثامنة صباحًا بتوقيت السعودية، إسبانيا ضد زامبيا في العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، كندا ضد إيرلندا في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية”.