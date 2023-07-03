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حذرت وزارة الصحة، من 3 مخاطر تضر العمود الفقري، مشيرة إلى أبرزها وهي زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، إن المخاطر التي تضر العمود الفقري تشمل زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي أو رفع أوزان ثقيلة أو المشي والجلوس بظهر محدب.
وألم الظهر واحد من الأسباب التي تَجعل المصابين به يلجؤون للمساعدة الطبية، ويعد أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم.
ولحسن الحظ، يمكن لبعض التدابير المساعدة في الوقاية من معظم نوبات آلام الظهر أو تخفيفها، خاصة لدى من تقل أعمارهم عن 60 عامًا.