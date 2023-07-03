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غرامة تصل إلى 16 ألف ريال

3 مخالفين في قبضة الأمن لتخزينهم الفحم المحلي في مكة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
3 مخالفين في قبضة الأمن لتخزينهم الفحم المحلي في مكة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، مقيمان مخالفان لنظام العمل ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتخزينهم (788) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.

عقوبة نقل الفحم

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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